NAB Show 2021: Apple stilletjes van deelnemerslijst geschrapt

Eerder berichtten we dat Apple voor het eerst in een decennium weer officieel aan een beurs zou gaan deelnemen. Dat lijkt nu weer twijfelachtig te zijn geworden. Wanneer je naar de site van NAB Show 2021 gaat en daar de lijst met deelnemende bedrijven bekijkt, dan zul je zien dat Apple niet meer terug te vinden is.

Op zondag werd Apple op de NAB Show 2021 website nog met naam genoemd onder het kopje ‘Wie is er dit jaar aanwezig’. In een update van de website heeft de National Association of Broadcasters stilletjes de naam ‘Apple’ verwijderd. De lijst met deelnemende bedrijven is voor de rest ongewijzigd gebleven.

Komt Apple nu wel of niet naar de NAB Show 2021?

Het is onduidelijk waarom Apple van de lijst is geschrapt. Daarbij is het zelfs helemaal niet zeker of Apple inderdaad de grote afwezige zal zijn. Er is nog steeds een kans dat Apple op de een of andere manier alsnog op de NAB Show 2021 zijn gezucht zal laten zien, al hoeft dat dan niet noodzakelijk als ‘belangrijke’ exposant te zijn.

Als Apple de op de video-content gerichte handelsbeurs wel bijwoont, zou het Apple’s eerste officiële optreden in tien jaar zijn. De laatste keer dat Apple aanwezig was op een beurs, was in april 2011. Toen gebruikte het bedrijf de FCP User Group SuperMeet om de 64-bit versie van Final Cut Pro X te lanceren, voorafgaand aan de officiële release in juni.

Apple TV+ verder op de kaart zetten

Omdat het de intentie van Apple is om met Apple TV+ naam te maken als on-demand video ​​streaming dienst, lijkt het logisch dat Apple op een bepaald moment zijn gezicht zal laten zien op de NAB Show 2021.

De NAB Show 2021 wordt gehouden in Las Vegas van 9 tot 13 oktober 2021.