Mozilla maakt een einde aan Firefox Lite, reguliere browser is snel genoeg

Mozilla heeft sinds 30 juni 2021 de ondersteuning voor Firefox Lite stilgezet. De browser, die in 2017 werd geïntroduceerd als Firefox Rocket, was bedoeld als een meer simpele en snellere versie van de reguliere browser.

De ontwikkeling en ondersteuning van Firefox Lite stopt volgens Mozilla vanwege de grote stappen die de standaard app heeft gezet. Alleen weten gebruikers inmiddels wel dat er veel meer aan de hand is.

Einde aan Mozilla Firefox Lite

Firefox Rocket werd in 2017 uitgebracht door Mozilla en kreeg een jaar later de naam Firefox Lite. De naamswijziging was destijds bedoeld om het doel van de applicatie duidelijker te maken. De browser werd speciaal ontworpen voor Indonesië en was vooral gericht op snelheid. Iets dat de applicatie van de reguliere browser destijds niet wist te bieden.

De app zat over het algemeen goed in elkaar, maar vanaf 2020 ging het bergafwaarts. Firefox Lite kwam in opspraak, omdat Mozilla aardig wat advertenties toevoegde aan de app. Dit maakte de app uiteraard zwaarder, waardoor snelheid verloren ging. In februari dit jaar werd de genadeklap uitgedeeld toen Lite voorzien werd van een Travel feature. Naast het feit dat de functionaliteit alles behalve goed werkte, leek Mozilla steeds meer het doel van de app uit oog te verliezen.

Reguliere app snel genoeg

Firefox Lite was een succes, maar had de afgelopen twee jaar weinig kans om te blijven bestaan. Wat dat betreft liegt Mozilla niet, want de Firfox-app is er flink op vooruit gegaan. De browser is gebruiksvriendelijk, snel en verbruikt minder de data dan voorheen.

