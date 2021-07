Microsoft laat je binnenkort Windows streamen naar jouw Mac en iPad

Microsoft heeft Windows 365 aangekondigd. Met deze cloudservice is het mogelijk om een Windows-desktop te openen in een browser. Ook op een Mac en iPad.

Microsoft zet vol in op clouddiensten. Eerder was er al het bericht dat Xbox Cloud Gaming gewoon via de browser is te gebruiken en nu is dat ook het geval voor haar bekende besturingssysteem Windows. Dat laat Microsoft weten in een aankondiging op haar site.

Windows 365 komt eraan

“Vandaag zijn we verheugd om Windows 365 aan te kondigen, een cloudservice die een nieuwe manier introduceert om Windows 10 of 11 te ervaren. Windows 365 brengt het besturingssysteem naar de Microsoft Cloud en streamt veilig de volledige ervaring, inclusief al je apps, gegeven en instellingen naar persoonlijke of zakelijke apparaten,” laat Microsoft weten in een persbericht.

De service is niet alleen gelimiteerd tot Microsoft-apparaten. “Windows 365 biedt een instant-ervaring waarmee gebruikers al hun gepersonaliseerde gegeven en instellingen vanuit de cloud naar elk apparaat kunnen streamen, inclusief je Mac, iPad, Linux-apparaat en Android.” Volgens Microsoft blijft de ervaring gelijk en kun je gewoon verder gaan waar je bent gebleven als je naar een ander apparaat gaat.

Via de browser naar je virtuele PC

Windows 365 werkt dan ook hetzelfde als Xbox Cloud Gaming. Via de browser is je hele desktop naar een ander device te halen, dus ook op Mac en iPad. Hiermee moet het nog makkelijker worden dat je overal op de wereld kunt werken.

Gebruikers van Windows 365 kunnen zelf de configuratie van hun virtuele PC bepalen. In totaal kan de opslag uitgebreid worden tot 512 GB opslag en 16 GB RAM. Er zullen twee versies uitkomen: een Businesseditie en een Enterprise editie.

De service zal vanaf augustus starten. Om er gebruik van te kunnen maken moet je een abonnement afsluiten. Dit kan per gebruiker per maand. Hoeveel het gaat kosten heeft Microsoft nog niet bekendgemaakt.