Zo ziet de MagSafe Battery Pack er vanaf de binnenkant uit

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe de MagSafe Battery Pack er van binnen uitziet? Op YouTube is dat nu helemaal voor je uitgeplozen.

De MagSafe Battery Pack is sinds 14 juli aangekondigd en is sinds deze week ook echt verkrijgbaar. Door middel van de MagSafe aansluiting op de achterkant van de iPhone kun je het Battery Pack opplakken waardoor je jouw accu kunt opladen.

De binnenkant van de MagSafe Battery Pack

Het Youtube-kanaal Charger Lab heeft het nieuwe product van Apple aan een dieper onderzoek onderworpen. Naast dat ze het gadget unboxen wordt er ook naar de binnenkant gekeken.

Natuurlijk is het MagSafe Battery Pack niet ontworpen om open te maken. Het is dan ook niet zo simpel om de plastic buitenkant te ontsluiten. Als dat eenmaal gelukt is, zien we in de video een oplaadspoel die samen met een andere spoel is aangesloten op het battery pack. In de deksel zit nog een NFC-detectiespoel met een bijbehorende chip en magneten die ervoor moeten zorgen dat de batterij blijft plakken.

Aan de binnenkant van het MagSafe-accessoire zien we ook hoe een hitteschild de verschillende onderdelen beschermd. Ook zien we hoe schakelingen zijn gemonteerd op een PCB die weer is verbonden met een grote metalen plaat.

Dit alles is allemaal bedoeld om voldoende energie te leveren voor de batterij. Volgens Charger Lab is dat ongeveer 2220 mAh bij 5V. Elke cel zou een vermogen hebben van 5,733Wh.

iOS 14.7 is nodig

De MagSafe Battery Pack is verkrijgbaar voor de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max. Handig om te weten is dat het battery pack alleen werkt bij telefoons waarop iOS 14.7 is geïnstalleerd. Deze update is pas sinds deze week beschikbaar.

De Magsafe Battery Pack mag overigens wel wat kosten. Het gadget kost 109 euro. Qua design lijkt het erg op de MagSafe kaarthouder die al eerder het levenslicht zag. Toch heeft deze extra batterij wel een voordeel op de versies bij vorige telefoons. Met de nieuwe geef je alleen een extra lading wanneer je deze nodig hebt, terwijl de vorige modellen constant aanstonden.

Apple Insider