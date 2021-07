Apple introduceert MagSafe Battery Pack: alles wat je moet weten

Apple heeft gisteravond de komst van de MagSafe Battery Pack bekendgemaakt. Het gaat om een accessoire die je, door middel van de MagSafe aansluiting op de achterkant van je iPhone, kunt plakken. Hierdoor wordt de accu weer een beetje opgeladen. Een nieuwe versie van de Battery Cases die Apple voor voorgaande modellen op de markt bracht.

Benieuwd wat de MagSafe Battery Pack allemaal te bieden heeft en hoeveel hij kost? Dan is dit artikel voor jou. Ik zet alles wat je moet weten over de accessoire voor je op een rijtje.

MagSafe Battery Pack: prijzen en beschikbaarheid

Om te beginnen is het goed om te kijken naar de beschikbaarheid van de MagSafe Battery Pack. Ook al ligt deze wel een beetje voor de hand. De accessoire is namelijk beschikbaar voor alle iPhone-modellen die de nieuwe laadtechnologie ondersteunen. Dan hebben we het natuurlijk over de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max. Het is overigens wel goed om te weten dat de accessoire alleen werkt als de smartphone in kwestie voorzien is van iOS 14.7. Een update die op dit moment nog niet is uitgerold.

Het geintje mag overigens wel iets kosten. De MagSafe Battery Pack is voor een bedrag van €109 te koop. Op moment van schrijven wordt het product tussen vijf en zeven dagen geleverd. Gezien iOS 14.7 nog niet uit is zou het kunnen zijn dat Apple de verzendtijd bewust zo houdt. Het kan dus zijn dat de levertijd, na de komst van de update, korter wordt.

Een kaarthouder, maar dan dikker

Qua ontwerp is de MagSafe Battery Pack overigens het beste te vergelijken met een andere MagSafe accessoire: de kaarthouder. Het product is namelijk net zo groot en past op alle vier de iPhone 12-modellen. Het enige grote verschil is dat deze nieuwe accessoire een stuk dikker is, waardoor hij misschien iets minder lekker in je broekzak zit.

Toch lijkt de MagSafe Battery Pack wel een groot voordeel met zich mee te brengen ten opzichte van andere accessoires, zoals voorgaande Battery Cases. Waar deze bijvoorbeeld constant aanstonden is het mogelijk om de MagSafe Battery Case alleen op te plakken wanneer je even extra lading nodig hebt. Je hoeft hem dus niet constant op je telefoon te hebben en kunt hem makkelijk meenemen in je tas bijvoorbeeld.

MagSafe Battery Pack: laadsnelheden en accugrootte

De MagSafe Battery Pack zorgt ervoor dat je een beetje extra lading met je mee kunt nemen, al is de laadsnelheid niet heel indrukwekkend. Apple heeft aangegeven dat de gebruiker op deze manier zijn iPhone bij kan laden met een vermogen van 5W. Ter vergelijking: met een kabel is het mogelijk om te laden met 20W en met MagSafe is het mogelijk om te laden met 15W.

Het is overigens wel mogelijk om je iPhone op te laden met een MagSafe Battery Pack die in het stopcontact zit. Wanneer je de accessoire via de reguliere adapter (20W) aansluit laadt je op deze manier op met een vermogen van 15W.

Hoevaak kan ik mijn iPhone opladen?

Apple laat niet weten hoevaak je de iPhone precies kunt opladen met de Battery Pack. Wel is te zien dat er een 11.13Wh batterij in de accessoire zit. Dat is in theorie voldoende om de iPhone 12 mini (8.57Wh), iPhone 12 (10.78Wh) en iPhone 12 Pro (10.78Wh) volledig op te laden. De iPhone 12 Pro Max (14.13Wh) kan in theorie voor een deel worden opgeladen.

De praktijk zal overigens laten zien dat dit laatste voor alle drie de modellen na de 12 mini zal gelden. Dat heeft namelijk te maken met het feit dat er draadloos opgeladen wordt. Dit is alles behalve efficiënt te noemen, gezien er aardig wat batterijcapaciteit verloren gaat. Het is dus niet precies duidelijk in hoeverre jij je iPhone precies op kunt laden, maar ga er vanuit dat je met de iPhone 12 mini in ieder geval goed zit.

Zodra we de MagSafe Battery Pack in huis hebben, zullen we de test voor je doen.

Hoe zie ik het accupercentage van de MagSafe Battery Pack?

Het is mogelijk om, naast het accupercentage van je iPhone, ook percentage van de MagSafe Battery Pack in de gaten te houden. Dat doe je door op het eerste tabblad van het thuisscherm naar links te vegen. Daar zijn alle accupercentages van je accessoires en verbonden apparaten te zien. Dit venster is overigens ook als widget op het thuisscherm te zetten.

De iPhone en Battery Pack zijn tegelijkertijd op te laden

De MagSafe Battery Pack is voorzien van een functionaliteit genaamd Reverse Wireless Charging. Het zorgt ervoor dat, op het moment dat jij je iPhone oplaadt, je ook de MagSafe Battery Pack van stroom voorziet. Zoals eerder gezegd is het ook mogelijk om de iPhone op te laden door de MagSafe Battery Pack aan een Lightning Port kabel te hangen. Iets dat handig kan zijn wanneer je de iPhone bijvoorbeeld gebruikt voor andere apparaten zoals CarPlay of een Mac.

Het is overigens wel goed om te weten dat, als je op deze manier oplaadt, de iPhone eerst tot 80% opgeladen moet worden voordat de Battery Pack wordt opgeladen. Je sloopt de batterij van de accessoire dus niet door onnodig lang te laden.

Andere MagSafe accessoires

Wanneer je de MagSafe Battery Pack gebruikt kun je andere accessoires nog wel gebruiken. Het is dus gewoon mogelijk om de battery pack op een MagSafe-hoesje te plakken. Waar je overigens wel rekening mee moet houden is dat je daar goed over nadenkt op het moment dat je een leren hoesje hebt. Het kan namelijk zijn dat er, door de hitte die het draadloos laden met zich meebrengt, een afdruk van de accessoire ontstaat.

Het is overigens niet mogelijk om de kaartenhouder te gebruiken tijdens het laden.