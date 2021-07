‘Alle Macs in de toekomst voorzien van 1080p camera’

De MacBook is een heerlijke laptop om op te werken. En zeker met de komst van de M1-chip is het een klein beest. Toch is er één punt waarop de laptops al een tijdje achterlopen: de camera.

Want de huidige MacBook en de meeste Macs moet het nu nog doen met een 720p camera. Dat levert over het algemeen wel redelijke beelden op waneer je thuiswerkt en in een call zit. Maar het kan natuurlijk beter. Daarom krijg je in de toekomst een betere optie.

Toekomstige Macs voorzien van betere camera

Het nieuws komt van DylanDKT, die wel vaker nieuws lekt over de producten van Apple. Hij verwijst naar een video, die ingaat op het feit dat selfiecams steeds beter worden, maar laptops en Macs wat dat betreft flink achterblijven. Maar volgens hem zou de volgende MacBook Pro voorzien worden van een 1080p camera en worden alle toekomstige producten die daarna komen ook van zo’n camera voorzien.



I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup. — Dylan (@dylandkt) July 10, 2021

Daarmee zou de toekomst van de MacBooks en andere Macs de weg volgen die met de laatste generatie iMac is ingeslagen. Die is namelijk al wel voorzien van een 1080p camera. Dit zal dus in de nabije toekomst dus de standaard gaan worden. Wanneer het precies gaat gebeuren, dat is nog even de vraag. Eind vorig jaar kregen we de eerste reeks MacBooks met een M1-chip. De verwachting is dat we eind dit jaar een nieuwe lijn gaan krijgen. En daar zouden dan de verbeteringen worden doorgevoerd.

Derde kwartaal

Dit sluit ook aan bij hetgeen dat de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo afgelopen week wist te melden. Volgens hem wordt in het derde kwartaal van het jaar, waar we overigens inmiddels in zitten, gestart met de massaproductie van nieuwe MacBook Pros, die net als de andere Macs dus worden voorzien van deze verbeterde camera. En de kans is daarbij groot dat ze ook voorzien gaan worden van een nieuwe M2-chip.