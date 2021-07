Publieke beta macOS Monterey in de lucht: zo haal je ‘em binnen

Iedereen die macOS 12 Monterey, het nieuwe besturingssysteem voor de Mac, wil proberen kan dat vanaf vandaag doen. Apple heeft de eerste publieke betaversie van het system beschikbaar gemaakt voor leden van het Apple Beta Software Programma.

Het installeren van de publieke beta is gratis en niet heel erg moeilijk. In dit artikel leggen we je uit hoe je het precies doet en waar je op moet letten.

macOS 12 Monterey nu al proberen

Om toegang te krijgen tot de macOS 12 Monterey beta moet je lid zijn van het Apple Beta Software Programma. Aanmelden hiervoor is gratis en zo gepiept. Je gaat simpelweg naar de officiële website, drukt op de knop Sign Up en logt in met je Apple ID. Je accepteert de voorwaarden en voila!

Voor je de publieke beta überhaupt kunt downloaden, is het belangrijk dat je eerste je Mac Enrolled. Klinkt misschien lastig, maar is hartstikke makkelijk. Scroll op de pagina van Apple helemaal naar boven en selecteer de optie Enroll Your Devices. Wanneer je dat gedaan hebt kun je op diezelfde pagina de macOS 12 Monterey beta downloaden.

Is dat allemaal gelukt, dan ga je naar de Systeemvoorkeuren van je Mac. Klik vervolgens op de optie Software-update en de macOS 12 Monterey beta zal automatisch verschijnen. Hou er wel rekening mee dat het even kan duren voor je Mac ziet dat je onderdeel bent van het Beta-programma.

Hou rekening!

Het is natuurlijk ontzettend fijn dat je macOS 12 Monterey nu al kunt proberen. Al moet je wel rekening houden met een aantal zaken.

Ten eerste is het goed om te weten dat je aan de slag gaat met een testversie. Een testversie van een besturingssysteem dat pas over een paar maanden verschijnt. Er zitten dus aardig wat kinderziektes in en het kan ervoor zorgen dat je Mac hier en daar niet reageert zoals je zou willen. De kans dat je tegen problemen aanloopt is groot, dus hou daar op z’n minst rekening mee.

In het verlengde daarvan is het ook goed om te weten dat je een back-up moet maken. Mocht de macOS 12 Monterey beta ervoor zorgen dat je Mac niet meer reageert zoals je zou willen, of bepaalde dingen zelfs verdwijnen, dan kun je nog altijd terug.

Ga jij de publieke beta testen of wacht je liever tot de officiële lancering in de herfst? Laat het ons weten in de reacties!