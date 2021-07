De macOS handheld: draait op Big Sur en nog dunner dan een boek

Social media heeft zijn voordelen en nadelen. Een groot voordeel is dat we ontzettend toffe projecten, zoals dat van YouTuber T. Sanglay Jr, tegen het lijf lopen. Hij heeft een eigen apparaat in elkaar gezet waarmee je macOS Big Sur altijd met je mee kan dragen.

De macOS Big Sur handheld, zoals het product heet, zorgt ervoor dat je altijd en overal het besturingssysteem bij je hebt. Het apparaat is dunner dan een boek, draait het besturingssysteem vlekkeloos en is voorzien van een klein toetsenbord.

De eerste macOS Big Sur handheld

We hebben met open mond zitten kijken toen we de video van Sanglay eerder deze week tegenkwamen. De beste man heeft namelijk kleine PC in elkaar gezet die in de mogelijkheid is om macOS Big Sur te draaien. Praktisch is het apparaat misschien niet, maar het is wel heel erg leuk om te zien.

In de bovenstaande video laat Sanglay zien hoe het apparaat in elkaar heeft gezet. Hij gebruikt een LattePanda Alpha BSC met een Intel Core m3 CPU en een Arduino Leonardo microcontroller. Vervolgens voorziet hij het apparaat van 8GB aan werkgeheugen en 240GB aan opslagcapaciteit om de boel te kunnen draaien.

Het resultaat is indrukwekkend, want de macOS Big Sur handheld lijkt uitstekend te werken.

Duurder dan een M1 Mac mini

De vraag die sommige mensen misschien stellen is: “is zo’n apparaat eigenlijk wel handig om te gebruiken?”. Het antwoord is waarschijnlijk “nee”, maar dat is dan ook niet de reden dat de YouTuber hem in elkaar gezet heeft.

“Misschien zeg je dat de handheld niet praktisch is en waarschijnlijk heb je nog gelijk ook”, laat hij weten in de video. “Maar ik wilde er gewoon één maken voor mezelf”.

Dat het project hem waarschijnlijk meer gekost heeft dan het aanschaffen van een M1 Mac mini, dat zal hem waarschijnlijk ook weinig interesseren.