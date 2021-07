DigiTimes: ‘Apple kondigt in september nieuwe MacBooks aan’

Apple kondigt in september niet alleen zijn nieuwe iPhone 13-serie aan, maar presenteert in die maand ook de nieuwe MacBook Pro-modellen. Dat is het nieuws dat DigiTimes, naar aanleiding van bronnen binnen het bedrijf, naar buiten brengt.

Volgens het bericht krijgen we twee verschillende modellen te zien tijdens het evenement. Naast de 14-inch MacBook Pro, zal ook het 16-inch model zijn opwachting maken.

Nieuwe MacBook Pro-modellen in september

In het verslag van DigiTimes is te lezen dat Apple de nieuwe MacBook Pro-modellen aan het einde van het derde kwartaal laat zien. Dat derde kwartaal loopt van juli tot en met september. Gezien het feit dat Apple zijn aankondigingen altijd opspaart voor het iPhone-evenement, dat normaal gesproken in september plaatsvindt, kunnen we ervan uitgaan dat deze gok helemaal niet zo verkeerd is.

Wat de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s te bieden hebben weten we officieel gezien natuurlijk pas na het evenement. Tot die tijd moeten we het doen met lekken en geruchten die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen. Daardoor verwachten we op dit moment miniLED-beeldschermen voor de laptops en houden we rekening met een compleet vernieuwd ontwerp. Verschillende bronnen melden ook dat Apple dusdanig ver is met de ontwikkeling van een snellere Apple Silicon-chip, dat ook deze in de nieuwe modellen zal zitten.

Tot de iPhone 13 even niets

Het verhaal van DigiTimes, dat toch wel een goede reputatie heeft op dit gebied, vult het verhaal van Bloomberg uitstekend aan. Volgens journalist Mark Gurman hoeven we tot de lancering van de iPhone 13 niets meer van Apple te verwachten. Wel is het inmiddels zo goed als zeker dat de nieuwe MacBook Pro-modellen nog dit jaar verschijnen.

De verwachting van DigiTimes is dat het verschepen van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro in oktober een hoogtepunt bereikt. Ook dat is een goed tekenen dat de nieuwe laptops pas in september worden aangekondigd.