Toekomstige MacBook Pro krijgt veel dingen, maar de Touch Bar is er niet één van

Als Apple in de toekomst nieuwe MacBook Pro-modellen op de markt brengt, zullen veel mensen aan het toetsenbord moeten wennen. Ondanks dat het voor veel gebruikers weinig toevoegt, zal het toch even raar zijn dat de Touch Bar verdwijnt.

Naast eerdere berichtgeving komt nu ook de DSCC (Display Supply Chain Consultants) met het nieuws. De outlet schijnt licht op de OLED-trends van de markt, waar de Touch Bar ruimte moet gaan maken voor twee nieuwe iPad-modellen.

MacBook Pro zonder Touch Bar

In het artikel bespreekt de DSCC de trends van de markt op het gebied van OLED-beeldschermen. Op dit moment staat de Touch Bar van de MacBook Pro op nummer drie, maar die gaat volgens de outlet snel verdwijnen. En dat heeft niet alleen te maken met het gerucht dat iPad-modellen vanaf 2022 voorzien zal zijn van OLED-schermen.

Volgens bronnen van de DSCC zal de Touch Bar qua OLED-trend ingehaald worden door de iPad-modellen met de schermen. Simpelweg, omdat Apple ervoor zal kiezen om deze te laten vallen. Of dat dit jaar gebeurt of volgend jaar is niet bekend. Wel sluit dit goed aan op berichten die in april dit jaar verschenen. Apple-leverancier Quanta werd toen namelijk slachtoffer van een ransomware-aanval, waardoor de plannen voor Apple’s MacBook Pro op straat kwamen te liggen.

Nieuwe modellen deze zomer

Het is dus niet bekend wanneer de Touch Bar uit de MacBook Pro verdwijnt, maar de kans dat het dit jaar is lijkt klein te zijn. Volgens verschillende bronnen lanceert Apple namelijk deze zomer nog twee gloednieuwe modellen. Het zou gaan om het 14-inch en het 16-inch model van de MacBook Pro.

Beide modellen zien, volgens ingewijden, tegelijkertijd het daglicht met de iPhone 13-serie. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat we de nieuwe laptop in september te zien krijgen. Al is het natuurlijk wel de vraag of de informatie klopt, want Apple haalt duidelijk alles uit de kast om lekken te voorkomen.

Benieuwd naar dat verhaal? Check dan zeker de bovenstaande link even!