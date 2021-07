Getest: Macbook als game-console dankzij Microsoft’s Xbox Game Pass

Er was een tijd waarbij de MacBook eigenlijk alleen gebruikt werd door creatievelingen. Maar vandaag de dag is het een apparaat die zeer breed wordt gebruikt. Het enige nadeel voor laptop van die prijs? Echt gamen kun je er niet op.

Ja, het aanbod van games op de MacBook is wel wat groter geworden de afgelopen jaren. Ikzelf speel er vaak de nieuwste Football Manager op en ook Civilization is al jaren een fijne game. Maar daar is sinds kort een nieuw optie bij gekomen: games streamen via de Xbox Game Pass.

Speel grote games op de MacBook met de Xbox Game Pass

Microsoft is al een tijdje aan de weg aan het timmeren met de Xbox Game Pass. Het idee daarbij is dat je een vast bedrag per maand betaalt en daarmee toegang krijgt tot een grote bibliotheek aan games. Het meest interessante daarbij is dat je aan de slag kunt gaan met de exclusieve games die op de Xbox verschenen. Maar je hoeft dus niet zo’n spelcomputer te hebben. Begin vorig jaar werd er begonnen met het aanbieden van een Stream-alternatief. In eerste instantie was dat alleen beschikbaar voor Android-apparaten, waarna we sinds kort ook op de iOS-apparaten van de service gebruik kunnen maken. En sinds kort is daar de MacBook bij gekomen.

Om gebruik te maken van de games van de Xbox Game Pass op je MacBook heb je niet veel nodig. Het is zaak dat je een actief abonnement hebt. De eerste maand kost je dat 1 euro als je een nieuwkomer bent. Als je eenmaal een abonnement hebt, dan ga je naar de website waar je je aanmeldt en vervolgens krijg je de bibliotheek aan games te zien. Ook is het handig als je in de tussentijd even een Xbox One-controller op je apparaat hebt aangesloten. Daarvoor moest ik wel een dongle gebruiken, maar dat is eigenlijk een standaardverhaal.

Als je deze stappen gezet hebt, dan kies je een game en begint de stream. Ik koos er daarbij voor om mijn tabblad in het volle scherm te zetten, zodat de game ook volledig getoond wordt. In eerste instantie heb ik mijn met MacBook op kantoor wat games via de Xbox Game Pass gespeeld. En het draadloze internet daar is niet zo heel erg goed. Toch werken de meeste games naar behoren. Enkel Forza Horizon 4 is een titel waarbij ik wat last had van gestotter en vertraging bij de muziek. Andere games draaiden al behoorlijk goed. En thuis ging het nog beter en was ook Forza Horizon 4 goed te doen.

Bijkomend voordeel is dat de service onlangs een upgrade heeft gekregen. De games die je ia de Xbox Game Pass op je MacBook speelt zijn op die manier de Xbox Series X-versies. Dat zorgt ervoor dat laadtijden in games op zichzelf al drastisch worden verkleind en het er vaak net wat beter uit ziet. Toch moet je wel eerlijk zijn en stellen dat de games nog altijd beter zijn wanneer je ze fysiek op een Xbox One speelt. Ondanks dat de stream behoorlijk goed loopt, is de beeldkwaliteit nog altijd minder dan wanneer je het gewoon op de normale manier speelt.

Ook GTA

Bovendien krijg je zo nu en dan de mogelijkheid om games te spelen van andere uitgevers dan Microsoft. Een tijdje geleden werd bijvoorbeeld GTA 5 teruggebracht op de service. En zodoende is het dus mogelijk om tijdens werktijd op je MacBook deze klassieke game te spelen. En dat is toch wel een klein feestje.

De techniek is zodoende over het algemeen erg tof. Op deze manier kun je voor een redelijk goedkoper manier echt een lading aan toffe games streamen. Met name games die een iets minder snelle pace hebben zoals een titel uit de Yakuza-reeks of een verhalende game is perfect via dit systeem. En op die manier kun je dus je MacBook nu nog beter gebruiken om games op te spelen. Ideaal dus wanneer je tijdens het werk even geen inspiratie hebt! En anders kun je nog altijd de Apple Arcade proberen.