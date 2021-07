Waarom Mac-gebruikers mogelijk meer geld betalen voor vliegtickets

Het Verenigd Koninkrijk werkt aan een nieuwe wet die Big Brother-achtige taferelen bij het verkopen van producten moet voorkomen. Op die manier kunnen bedrijven de prijs niet omhoog gooien voor mensen die een Mac hebben.

Maar wacht even? Gebeurde dat dan? Volgens MailOnline en Secretaris Kwasi Kwarteng zeker.

Heb je een Mac? Dan betaal je meer!

De regering van het Verenigd Koninkrijk wil met maatregelen komen voor bedrijven die mensen meer laat betalen, puur vanwege de spullen die ze hebben. Volgens het verslag zijn voornamelijk vliegtuigmaatschappijen heel erg creatief als het op de prijzen van een vlucht aankomt. Zo rekenen ze meer kosten voor iemand met een Mac dan voor iemand met een Windows PC.

De gedachte hierachter is dat mensen met een Mac meer geld te besteden hebben. Vooral, omdat een computer van Apple over het algemeen duurder is dan een computer van Microsoft. Om die reden denken bedrijven dat deze consumenten bereidt zijn meer te betalen en daarom verschillende prijzen in sommige gevallen nog wel eens.

Iets dat volgens James Daley, Managing Director van consumentengroep Fairer Finance, echt niet door de beugel kan. “Het is totaal onacceptabel dat mensen gestraft worden vanwege het type computer dat ze in huis hebben staan”. Wat dat betreft kan de nieuwe wet in het Verenigd Koninkrijk veel steun verwachten.

Hou de cookies in de gaten

Of we in Nederland last hebben van dit soort praktijken, dat weten we op dit moment niet. Maar in dit soort gevallen kunnen we je altijd aanraden om je cookies regelmatig te verwijderen. Daarbij is het gebruik van een AdBlocker ook een dikke aanrader.

Pas alleen wel op welke adblockers, of VPN-diensten, je eventueel gebruikt. Er zijn namelijk veel gratis varianten die vrij makkelijk met de gegevens van hun gebruikers omgaan.

Benieuwd naar dat verhaal? Lees dan zeker even het artikel via de bovenstaande link!