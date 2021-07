M1X en M2: dit kun je verwachten van de nieuwe Apple Silicon chips

De komst van de volgende generaties Apple Silicon M chips staat voor de deur. We zetten alles even voor je op een rijtje, inclusief de geruchten over de nieuw uit te komen Apple computers. Maak kennis met de M1X en M2.

We beginnen het overzicht met de te verwachten laptops van Apple. Ook kijken we gelijk even met welke chip deze worden verwacht, de M1x of de M2. En we leggen het verschil tussen deze twee even uit.

MacBook Pro

De 13-inch MacBook pro is onlangs uitgekomen en kreeg net als de macBook Air en de 24-inch iMac-instapper de beschikking over de M1 chip. Het gerucht gaat dat de nieuwe 14-en 16-inch MacBook Pro over niet al te lange tijd uit zullen komen. Naar verluidt zullen deze laptops worden voorzien van een M1X chip.

De M1 MacBook Air is pas net uit. We zullen daarom nog even moeten wachten op de nieuwere uitgave van deze instap-laptop. Volgens Twitter-leaker Dylan (@dylandkt) zal de volgende generatie MacBook Air ergens in de eerste helft van 2022 worden uitgebracht. Dat sluit aan op een bericht van Bloomberg begin dit jaar, waarin werd gesteld dat de vernieuwde MacBook Air lang na de MacBook Pro’s op de markt zou komen.

Nieuwe MacBook Air

Ook Ming-Chi Kuo voorziet voor de MacBook Air een releasedatum in 2022, waarbij hij beweerde dat het display dezelfde mini-LED-technologie zou krijgen als de iPad Pro. De nieuwe MacBook Air zal naar verluidt een scala aan kleurrijke varianten bieden, vergelijkbaar met de nieuwe iMac-lijn. De populaire leaker Jon Prosser maakte ook al melding over een lichtblauw prototype. De draagbare instapper gaat naar verluidt een M2 chip als hart krijgen.

M1X of M2, wat is het verschil?

Je zou verwachten dat de volgende generatie M-chips voor Pro machines M2 zou gaan heten. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen juist M-chips met een ‘X’ aan het einde voorbehouden zijn aan Pro machines. Net als in het verleden; toen kreeg een iPad Pro ook een grafisch sterkere A-chip die we al kenden uit de iPhone. Ook die chips kregen een ‘X’ achter hun naam. Denk bijvoorbeeld aan de A12x, die kennen uit de 2018 iPad Pro. We komen hier verderop nog even op terug.

Voor de laptops en desktops van Apple zou een beetje een soortgelijk verhaal op moeten gaan. We zetten ze even op een tijdlijn:

M1 (eind 2020)

De M1-processor van Apple is gebaseerd op de 5nm A14-chip. Deze kennen we uit de iPad Air en de iPhone 12. Hij heeft 4 power-cores en 4 high efficiency-cores. hierdoor bevat de M1 8 cores, die kracht met efficiëntie combineren. De M1 system-on-a-chip heeft ook een 8-core GPU. uitzondering hierop vormen het instapmodel van de 24-inch iMac en de MacBook Air. Deze hebben een 7-core GPU.

Met de komst van de M1 chip is ook het geheugen veranderd. Was dit vroeger op het moederbord gesoldeerd (of in het geval van de 27-inch iMac, zelfs vervangbaar), nu het maakt deel uit van de chip zelf. Dat betekent dat het sneller en efficiënter is dan voorheen, maar het is ook een beetje beperkter. Je kunt vooralsnog slechts kiezen tussen 8 GB of 16 GB en er is geen manier om dit na aankoop te upgraden. Voor MacBook-gebruikers is dit oud nieuw, maar helaas geldt hetzelfde ook voor de iMac.

Tot slot heeft de M1 chip een 16-core Neural Engine, een Secure Enclave en USB4/Thunderbolt-ondersteuning.

M1X (eind 2021)

De M1X-chip gaat naar verluidt later dit jaar verschijnen in de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro. Deze chip zal dezelfde architectuur hebben als de huidige M1-processor, maar betere prestaties bieden. Een opnieuw ontworpen 16-inch MacBook Pro zal waarschijnlijk de M1X-processor laten zien.

CPU Monkey beweert benchmarks van de aankomende chip te hebben. Daaruit zou blijken dat de M1X een 12-core CPU heeft hebben met tien high-performance cores en twee high-efficiency cores. Grafisch zou de chip beschikken over een 16-core GPU. De SoC zou tot 64 GB geheugen kunnen herbergen.

Neemt Apple de iPad route?

Mark Gurman denkt daar iets anders over. Volgens hem zou de M1X beschikken over acht high performance-cores en twee high efficiency-cores. Dat klinkt logisch als we naar de geschiedenis van Apple Silicon kijken. Zo had de A12 in de iPhone Xs bijvoorbeeld een zes-core CPU met twee high performance-cores en vier high efficiency-cores. De A12X uit de iPad Pro was een acht-core chip was met vier high performance-cores en vier high efficiency-cores.

Die specificaties zouden de grotere M1X Macs van Apple een mooie prestatieverbetering geven ten opzichte van de huidige 24-inch M1 iMacs. Daarnaast gaat het gerucht dat deze SoC ook ondersteuning zal bieden voor vier Thunderbolt/USB 4-poorten. Een verdubbeling ten opzichte van de huidige M1 iMacs.

M2 (begin 2022)

De M2-chip van Apple zal waarschijnlijk als eerste verschijnen in een nieuwe MacBook Air. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zal de M2 processor hetzelfde aantal cores bevatten als de M1, maar sneller werken. Daarnaast zal het aantal GPU cores van de huidige zeven of acht, toenamen naar negen of tien.

Gezien het bovenstaande zou je dus kunnen concluderen dat de M2-processor eigenlijk iets langzamer zal zijn dan de M1X-chip. Het beperkte aantal USB4 / Thunderbolt poorten zal waarschijnlijk ook blijven bestaan. Ook het RAM geheugen zal niet veel groter worden. Apple categoriseert “niet-X”-chips als consumentenproducten voor niet-veeleisende gebruikers.

M2X(of Z?) (eind 2022)

Als we nog dieper in de kristallen bol kijken, plant Apple een nog geavanceerdere chip voor de Mac Pro en wellicht ook voor de zwaardere iMac modellen. De komende Mac Pro zal nog steeds een Intel processor hebben, maar de daarop volgende generatie zou volgens geruchten de beschikking kunnen krijgen over een M2X processor. Deze zou dan in twee versies kunnen uitkomen. Een 20-core versie met 16 high-performance cores en 4 high-efficiency cores en een 40-core versie met 32 high-performance cores en 8 high-efficiency cores.

Daarnaast gaat het gerucht dat de chip 64 core- of 128 core-opties heeft voor graphics heeft. Daarmee komt het eind in zicht voor de huidige AMD GPU. Daarmee zou de Mac Pro op papier gemakkelijk met de allersnelste PC’s kunnen concurreren.

Apple zou deze chip heel goed de M2X kunnen noemen, maar dat is lang niet zeker. Aangezien de Mac Pro-processor zo’n grote sprong voorwaarts zou zijn ten opzichte van zelfs de M1x en M2 chips, zou deze ook een geheel nieuwe naam kunnen krijgen. Apple heeft eerder de “Z”-identificatie bij chips gebruikt om verbeterde grafische prestaties aan te geven, dus wellicht de M2Z?

Ongekende prestaties

Het is zelfs mogelijk dat Apple twee M1X-chips in de Mac Pro koppelt om de prestaties te verbeteren. Eenzelfde trucje haalde Apple ook al uit met de Power Mac G4 in 2001. Maar hoe Apple ook van plan is om het te doen, men verwacht dat deze nieuwe Mac Pro een enorme snelheidsboost zal krijgen. Die enorme rekenkracht zal het huidige model omver blazen en tegemoetkomen aan ultrahoge computervereisten. Deze chip(s) en machine worden dan ook niet gemaakt voor ons, gewone stervelingen.

Info samengevoegd uit diverse hierover verschenen artikelen. Met dank aan MacWorld voor het M-overzicht.