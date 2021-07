M1X 16-inch MacBook Pro krijgt mogelijk twee keer zoveel werkgeheugen

Apple zet met de nieuwe M1X MacBook Pro, die we later dit jaar kunnen verwachten, een grote stap op gebied van Apple Silicon. Waar de M1-Macs het nu met maximaal 16GB aan werkgeheugen moeten doen, kan dat bij de volgende modellen zomaar eens verdubbeld worden.

Het gerucht komt uit handen van AppleTrack’s Luke Miani. Volgens hem is 16GB werkgeheugen niet meer het maximaal haalbare, maar is dat met de M1X-Macs het minimale werkgeheugen waarmee gewerkt kan worden. Uiteindelijk is er dus de mogelijkheid om 32GB in de computer te stoppen, maar daar houdt het wel mee op.

M1X MacBook Pro met 32GB RAM

Ondanks het feit dat de M1X MacBook Pro een verbetering is ten opzichte van het vorige Apple Silicon-model, heb je als consument wel minder te kiezen. Zo legt Miani bijvoorbeeld de nadruk op het feit dat het 16-inch Intel-model ook nog een 64GB-variant aanbood. Maar is het verschil echt zo groot als nu geschetst wordt?

De huidige M1-macs hebben al laten zien dat computers met de eigen chip van Apple een heel stuk sneller zijn dan de Intel-modellen. Het zal niet helemaal accuraat zijn, maar persoonlijk doe ik het werkgeheugen bij een Apple Silicon-Mac altijd keer twee. Dat is overigens ook terug te zien aan de gebruikers. Powerusers hebben bij de M1 MacBook Pro bijvoorbeeld voldoende aan 8GB RAM, waar ze eerst minimaal 16GB nodig hadden.

De kans dat de M1X MacBook Pro nog efficiënter is lijkt op dit moment overigens groot te zijn. Wat dat betreft lijkt de 32GB-optie in vergelijking met de Intel-modellen misschien een verlies te zijn, maar is het in de praktijk dikke winst. Al moeten we dit verhaal natuurlijk nog wel met een korreltje zout nemen.