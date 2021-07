M1 iPad Pro in de pocket: 5 hoesjes om je nieuwe aanwinst te beschermen

Op 20 april kondigde Apple de nieuwe M1 iPad Pro aan: de krachtigste tablet die het bedrijf ooit maakte. Eerder lichtte we al een aantal Thunderbolt-accessoires uit die ten goede komen op het apparaat, maar over hoesjes hebben we het nog niet gehad. Iets dat toch wel erg belangrijk is.

Met een adviesprijs van minimaal €862,73 is het aan te raden om een hoes voor de M1 iPad Pro aan te schaffen. In het belangrijkste geval om hem goed te kunnen beschermen, maar in de tweede plaats ook om er optimaal gebruik van te maken. Om je te laten zien wat de markt je biedt zet ik er in dit artikel vijf voor je op een rij.

In de Apple Store staan een hoop interessante hoesjes en covers die je M1 iPad Pro kunnen beschermen. Er zijn niet alleen producten van Apple zelf beschikbaar, maar ook van andere merken zoals Otterbox en Logitech. Ik zet er vijf op een rij om je een goede indruk te geven:

#1 von Holzhausen iPad Portfolio

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je het over een hoesje voor je M1 iPad Pro denkt. Toch is dit wel het hoesje dat je dure nieuwe tablet verdient. De van Holzhausen Portfolio is gemaakt van 100% vegan Technik-leer, voorzien van een magnetische flapsluiting en biedt ruimte voor andere accessoires. Door de elastische bandjes aan de binnenkant van de hoes is het mogelijk om de Apple Pencil, net als je M1 iPad Pro, netjes op zijn plek te houden.

De von Holzhausen Portfolio is beschikbaar in de kleuren zwart en grijs. De adviesprijs is €99,95.

#2 OtterBox Symmetry Series 360 Elite

De M1 iPad Pro is ook te beschermen met de Symmetry Series 360 Elite van het merk Otterbox. Het is een transparante hoes die gemaakt is van hard plastic, TPU en synthetisch materiaal. Door de harde achterkant is de tablet beschermd tegen een stootje en door de flap aan de voorkant blijft hij makkelijk te gebruiken. Zo is de tablet op verschillende manieren neer te zetten. De magneten in de hoes activeren en deactiveren de sluimerstand en er is een speciaal opbergvakje voor je Apple Pencil.

De OtterBox Symmetry Series 360 Elite is beschikbaar in de kleuren grijs, rood, blauw en groen. De adviesprijs is €89,95.

#3 Logitech Combo Touch

De Logitech Combo Touch is een heerlijke combinatie tussen de Keyboard Folio en het Magic Keyboard van Apple. Het toetsenbord heeft een zelfde uiterlijk als dat eerste product, maar is ditmaal ook voorzien van een trackpad. Op deze manier wordt je M1 iPad Pro een stukje veelzijdiger.

Het prettige aan dit model van Logitech is dat het toetsenbord volledig afneembaar is, zodat je de boel lekker schoon kunt houden. Daarnaast beschermt hij je M1 iPad Pro door de strakke hoes ook uitstekend, is het toetsenbord voorzien van iPadOS-sneltoetsen en is er ruimte op je Apple Pencil op te laden.

De Logitech Combo Touch is beschikbaar in de Apple Store voor €229,95.

#4 Native Union Stow Slim Sleeve

De Native Union Stow Slim Sleeve is de perfecte hoes voor mensen die de von Holzhausen net iets te duur vinden. Deze leren sleeve zorgt er niet alleen voor dat je M1 iPad Pro onderweg goed beschermd is, maar biedt ook praktische opbergruimte voor je oplaadkabel bijvoorbeeld.

De Native Union Stow Slim Sleeve tik je voor €69,95 op de kop.

#5 Apple Magic Keyboard voor M1 iPad Pro

Je moet wat te besteden hebben, maar dan heb je wel wat. De Magic Keyboard van Apple is namelijk de ultieme hoes voor iedereen die zijn M1 iPad Pro professioneel wilt gebruiken. Het toetsenbord voelt er prettig aan, de trackpad is zeer accuraat en de hoes biedt uitstekende bescherming. Er zit daarnaast ook een speciale USB-C-aansluiting in het hoesje verwerkt, zodat je tijdens het opladen alsnog andere accessoires kunt gebruiken.

Het Magic Keyboard is beschikbaar in de kleuren wit en zwart. De adviesprijs is €399.

