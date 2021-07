Pro Display XDR te duur? Dan is de nieuwe LG UltraFine wat je zoekt

Ben je professioneel aan het werk op je spiksplinternieuwe Mac Mini, maar zit je nog te twijfelen over een goede monitor? Vind je Apple’s toch nét iets buiten je budget vallen? Kan je de 27-inch LG UltraFine 5K, die samen met Apple werd ontwikkeld, nergens meer vinden? Geen nood, want LG komt met een nieuwe 32-inch monitor, die speciaal voor jou is bedoeld. LG UltraFine 32EP950-B.

We hebben het hier over de LG UltraFine 32EP950-B 31,5-inch display. Deze monitor is speciaal voor de grafische professional ontwikkeld. Volgens het toonaangevende BH Photo is het beeld verbluffend goed en biedt de monitor “een beeldervaring, waar je helemaal in opgaat”. Hieronder hebben we een YouTube film geplaatst met hun hands-on ervaring met deze nieuwe LG telg.

LG UltraFine 32EP950-B specs

De LG UltraFine 32EP950-B is een geheel nieuwe OLED monitor van LG. Het bedrijf heeft deze monitor speciaal ontwikkeld voor het professionele beeld- en videobewerkings-segment. Het scherm heeft een 16:9-verhouding en een 4K-resolutie. Qua kleurweergave kan je ook geen buil vallen. Het OLED display kan 99 procent van de DCI-P3 en AdobeRGB kleurruimtes weergeven.

Zoals we gewend zijn van OLED schermen, heeft ook deze LG een behoorlijke contrast-ratio. Afgaande op een promotievideo van LG is te zien dat de UltraFine OLED PRO 32EP950 een prachtige monitor is met een zeer dun paneel en is voorzien van voldoende aansluitingen. Eén USB-C aansluiting levert zelfs voldoende vermogen voor het opladen van een MacBook (pro).

LG UltraFine 32EP950-B Effectief beeldformaat: 31,5 inch Resolutie 4K (3840 x 2160 pixels) Kleurweergave:



99% DCI-P3

99% AdobeRGB

(1.07 miljard kleuren met HDR) Brightness: 250 cd/m² Contrast-ratio 1.000.000:1 Schermtype OLED Aansluitingen:





2x DisplayPort 1.4

1x HDMI

1x USB-C

Geïntegreerde USB 3.1 hub

Koptelefoon-aansluiting Vermogen USB-C poort 90 Watt Kijkhoek 178°/178° Responsetijd 1 ms Overigen Pixel dimming

Consessies

De LG UltraFine 32EP950-B gaat voor net iets meer dan 2900 euro exclusief BTW over de toonbank. Dat is een stuk goedkoper dan de Pro Display XDR, maar nog altijd een flinke duit geld. Desondanks zul je toch genoegen moeten nemen met enkele concessies ten opzicht van de nóg duurdere Pro displays en diverse andere modellen uit LG’s eigen UltraFine lijn. Zo moet deze monitor het onder andere stellen met een iets lagere peak brightness en met een USB-C aansluiting in plaats van Thunderbolt.