Het Korreltje Zout: iPhone SE met A15 chip, AirPods 3 op komst en meer

Het maakt niet uit of het gaat om de iPhone 13 of de iPad mini: er duiken dagelijks ontzettend veel geruchten over Apple-producten op. De een misschien wat geloofwaardiger dan de ander, maar desondanks erg interessant om te lezen. Dat is dan ook precies de reden dat we Het Korreltje Zout in het leven hebben geroepen.

In deze rubriek verzamelen we de geruchten die op het moment van schrijven rondgaan. Zo bespreken we in de derde editie de volledige 5G line-up van 2022, is er nieuws over de productie van de AirPods 3 en hebben we het onder andere over de nieuwe iPad mini.

iPhone SE voorzien van A15 chip

Het eerste gerucht is een interessante: DigiTimes meldde eerder deze week dat de iPhone SE van volgend jaar voorzien zal zijn van de A14 Bionic chip. Hiermee krijgt de smartphone, met het ontwerp van de iPhone 8, dezelfde processor als de iPhone 12 serie. Al klopt daar volgens Nikkei helemaal niets van. Bronnen van de nieuwsoutlet laten weten dat het toestel, dat in het eerste half jaar van 2022 verschijnt, voorzien wordt van de nieuwe A15 chipset.

Dat klinkt eigenlijk veel logischer dan het bericht van DigiTimes. Vorig jaar voorzag Apple de iPhone SE (2020) van een A13 Bionic chip, dezelfde chip die ook in de iPhone 11 zat. Het bedrijf van Tim Cook kan het bijna niet maken om het nieuwe model niet van de meest recente chip te voorzien. Dat zou echter wel betekenen dat we een vernieuwd ontwerp op ons buik kunnen schrijven. Het 4.7-inch LCD beeldscherm en de grote schermranden uit de iPhone 8 zullen dus nog een jaartje meegaan.

iPad mini met A15 chip in 2021

De iPhone SE 3 is overigens niet het enige apparaat dat, buiten de iPhone 13-serie om, voorzien wordt van de meest recente processor. De iPad mini krijgt volgens de mensen van 9to5Mac ook een A15 processor onder de motorkap. Dit zorgt ervoor dat de tablet, die nog dit jaar moet verschijnen, een stuk krachtiger is dan zijn voorganger. Sterker nog: met deze nieuwe processor zal de kleinste tablet uit het assortiment nog krachtiger zijn dan de iPad Air (2020) en de achtste-generatie iPad. Dat eerste model draait op een A14 chip en dat tweede op een A12.

Mocht Apple deze beslissing echt maken, dan is de kans erg groot dat er ook een A15X chip ontwikkeld gaat worden. Deze zal dan vervolgens in de nieuwe modellen van bovengenoemde tablets verschijnen. Het nieuwe iPad mini model verschijnt, volgens de meest recente geruchten, deze herfst.

AirPods 3 volgende maand in productie

Er wordt al heel lang op gewacht, maar volgens Nikkei Asia komt daar dit jaar nog verandering in. Volgens de nieuwsoutlet gaat de AirPods 3 vanaf volgende maand in productie. De true wireless oordopjes van Apple worden dus tegelijkertijd met de MacBook Pro en iPhone 13-serie geproduceerd. Dat ligt overigens volledig in lijn met de voorspelling die Ming-Chi Kuo in juni vorig jaar al deed en eerder dit jaar nog herhaalde. Volgens dat analist verschijnen de nieuwe oordopjes van Apple aan het einde van 2021.

Het is overigens wel aan te raden om de geruchten rondom de AirPods 3 met een groter korreltje zout te nemen dan andere geruchten. Zo horen we eigenlijk al tijden dat de nieuwe oordopjes onze kant op komen en worden ze bijvoorbeeld ook voor ieder evenement verwacht. Zo ook tijdens het Spring Loaded evenement eerder dit jaar, waar de AirPods 3 klaarblijkelijk niet werden aangekondigd. De verwachting is nu dat dit tijdens het iPhone 13 evenement gebeurt.

iPhone 13: meer kleurenopties Pro-modellen

Het laatste gerucht van deze editie van Het Korreltje Zout is afkomstig van een leverancier uit China. Er zou dit jaar namelijk een groter gat ontstaan tussen de Pro-modellen en de reguliere modellen van de iPhone 13-serie. Volgens de leverancier zit het grote verschil ‘em voornamelijk in het ontwerp van het toestel. Zo krijgen de Pro-modellen een aantal unieke kleurenopties zoals roségoud, sunset gold en matzwart.