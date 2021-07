Het Korreltje Zout: Face ID naar Mac, nieuwe Apple-monitor en meer

De geruchten schieten wekelijks als paddenstoelen uit de grond. Of het nu gaat om de Mac, iPad mini of iPhone 13: ze zijn online hét gesprek van de dag. Daarom hebben we bij One More Thing Het Korreltje Zout in het leven geroepen: een rubriek waarin we kijken naar de geruchten die in de wandelgangen besproken worden.

In deze vierde editie hebben we het over een 1TB optie voor de iPhone 13, een mini-LED beeldscherm voor de iPad mini en Face ID voor de Mac. Daarnaast duikt ook deze week de iPhone 14, die pas in 2022 zal verschijnen, alweer op. De geruchten op een rij, uiteraard met een flinke korrel zout:

Face ID binnen enkele jaren naar de Mac

In de wekelijkse nieuwsbrief van Mark Gurman (Bloomberg) zijn altijd wel wat interessante dingen te lezen omtrent Apple. Zo is het bedrijf volgens de journalist van plan om Face ID daadwerkelijk naar de Mac te brengen. Een ontwikkeling waar consumenten toch al enige tijd om vragen. Alleen moeten deze consumenten voorlopig nog wel geduld hebben.

“Als het mogelijk was, had Apple Touch ID allang afgeschaft”, zo laat Gurman weten. Volgens hem is het om een paar redenen blijven bestaan. Zo is het een goedkoper alternatief voor, bijvoorbeeld, de iPhone SE en iPad Air en zijn de schermen van de MacBooks bijvoorbeeld nog te dun. Iets waar Apple, volgens Gurman zelf, verandering in gaat brengen.

“Het zal niet dit jaar gebeuren, maar ik durf te wedden dat Face ID op de Mac er binnen een paar jaar aankomt.”

iPhone 13 krijgt 1TB optie

De analisten van Wedbush verwachten dat de iPhone 13 flink wat opslagcapaciteit krijgt. Waar de huidige modellen maximaal 512GB met zich meedragen, zal de iPhone 13 consumenten 1TB kunnen bieden. Een gerucht dat we sinds januari dit jaar steeds weer terug zien komen.

De informatie is afkomstig van bronnen binnen leveranciers van Apple en die melden dat de optie alleen beschikbaar word voor de iPhone 13 Pro-modellen. Iets dat in lijn ligt met eerdere berichtgeving dat het gat tussen de reguliere en premium-modellen groter wordt.

Geen mini-LED beeldscherm voor iPad mini

Volgens DSCC CEO Ross Young is de informatie DigiTimes alles behalve waar. De website liet weten dat de iPad mini, die hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar op de markt komt, voorzien zal zijn van een mini-LED beeldscherm. Iets dat volgens Young dus zeker niet het geval is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

No miniLED iPad Mini this year. Digitimes story was not correct. — Ross Young (@DSCCRoss) July 23, 2021

Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants en een expert op het gebied van dit soort ontwikkelingen. Zijn visie op het gerucht is op z’n minst het vermelden waard. Zo laat hij ook weten dat het beeldscherm een verversingssnelheid van 120Hz krijgt en dat mini-LED waarschijnlijk nooit gebruikt zal worden voor de mini.

mini-LED MacBook Air in 2022

Over mini-LED gesproken: de MacBook Air wordt halverwege 2022 voorzien van de technologie. Althans, als analist Ming-Chi Kuo het bij het juiste eind heeft. Volgens de betrouwbare bron gaat het om het 13-inch model dat voorzien wordt van de upgrade. Het zou de tweede MacBook worden met de technologie, want volgens Kuo krijgen we dit jaar nog een MacBook Pro te zien met mini-LED.

Kuo heeft eerder aangegeven dat de MacBook Air met mini-LED eraan zit te komen, een verhaal dat later ook door DigiTimes is overgenomen.

iPhone 14 krijgt…titanium?

JP Morgan heeft een verslag naar buiten gebracht voor investeerders. Volgens dat verslag wordt de iPhone 14 voorzien van een wel heel bijzondere behuizing. Waar deze behuizing op de huidige pro-modellen voorzien zijn van roestvrijstaal, stapt Apple mogelijk over naar titanium. JP Morgan laat weten dat dit de grootste wijziging in het ontwerp is en dat Foxconn de productie exclusief zal produceren.

Het voordeel van titanium, dat Apple nog nooit eerder gebruikte voor zijn smartphones, is dat het materiaal harder is. Dit zorgt ervoor dat het frame van de Pro-modellen uit de iPhone 14-serie beter bestendigd zijn tegen krassen. Daarbij is titanium net zo sterk als staal, maar dan wel 40% lichter. In vergelijking met aluminium, wat Apple ook veel gebruikt, is het 60% zwaarder maar is het daarbij ook twee keer zo sterk.

Apple werkt aan nieuwe extern beeldscherm

Website 9to5Mac meldt vandaag dat Apple druk bezig is met de productie van een nieuwe extern beeldscherm. Volgens de website werkt het bedrijf aan een model waarbij de A13 Bionic-chip is ingebouwd. Er zijn weinig details op het moment, maar volgens het artikel wordt de chip met de Neural Engine gebruikt als eGPU.