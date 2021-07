Het Korreltje Zout: iPhone 13 zonder Touch ID, goed nieuws voor iPhone 14 en meer

Van de iPhone 13 tot aan de nieuwe MacBook Pro: wekelijks komen we ontzettend veel geruchten tegen. De één iets geloofwaardiger dan de ander, maar het is wel leuk om te zien wat er in de wandelgangen besproken wordt. Daarom roepen we Het Korreltje Zout in het leven: een rubriek waarin we jullie kort en bondig bijpraten over de geruchten die onze aandacht trekken.

Zo zien we vandaag dat de iPhone 13 het nog zonder Touch ID moet doen, de Apple Watch nog beter wordt op gebied van gezondheid, zet Apple hoog in op de productie van zijn aankomende smartphone en is er goed nieuws over de iPhone 14.

Geen Touch ID voor de iPhone 13

Volgens Bloomberg’s Mark Gurman laat Apple de in-screen vingerafdrukscanner nog even op de plank liggen. De journalist laat weten dat het bedrijf wel al verschillende prototypes van de iPhone 13 heeft getest met Touch ID, maar dat de functionaliteit niet zal verschijnen.

Touch ID verdween, deels, in 2017 door de komst van de iPhone X. Het was de eerste smartphone met Face ID (gezichtsherkenning) en die technologie wordt, tot op de dag van vandaag, nog steeds gebruikt. Wel waren er eerder geruchten dat het bedrijf zou werken aan een versie waarin de scanner onder het beeldscherm zit, maar deze lijkt op dit moment nog niet goed genoeg te zijn voor gebruik.

Productie iPhone 13 flink omhoog

Apple verwacht dat de iPhone 13 een groot succes zal worden. Het bedrijf van Tim Cook kijkt namelijk naar de mogelijkheden om de productie van de smartphone omhoog te krikken. En niet zo’n beetje ook. Volgens Debby Wu (Bloomberg) wil Apple nog dit jaar 90 miljoen exemplaren produceren. Dat is, ten opzichte van de iPhone 12-serie, een stijging van zo’n 20%. In 2020 werden er 75 modellen geproduceerd.

Dat Apple de productieaantallen omhoog gooit is overigens ook een teken dat we het toestel dit jaar misschien eerder kunnen verwachten. Vorig jaar introduceerde het bedrijf de iPhone 12 pas in oktober, waar het bedrijf zijn nieuwe smartphones normaal gesproken in september laat zien. De kans dat het reguliere schema aangehouden wordt in 2021 is groot.

Apple Watch: nog meer gericht op gezondheid

Apple-leverancier Rockley Photonics heeft vandaag een nieuwe systeem aangekondigd. Het gaat om een geavanceerd digitaal sensorsysteem dat een hoop nieuwe gezondheidsfunctionaliteiten, voor bijvoorbeeld de Apple Watch, mogelijk maakt. Het is op die manier mogelijk om de lichaamstemperatuur te meten, de bloeddruk beter in de gaten te houden, het alcoholpercentage te registreren en nog heel veel meer.

Het is op dit moment nog niet zeker of het systeem gebruikt gaat worden voor de Apple Watch, maar het is op z’n minst interessant om het artikel te lezen.

Deze iPhone 13-modellen missen de LiDAR Scanner

Persoonlijk had ik er niet heel veel van verwacht, maar het gerucht ging dat de LiDAR Scanner niet alleen maar beschikbaar zou zijn voor de Pro-modellen van de iPhone. Eerder deze week kwam echter het bericht naar buiten, via leaker DylanDKT, dat Apple dit echter niet gaat doen. Volgens de bron zullen alleen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max voorzien worden.



LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year. — Dylan (@dylandkt) July 11, 2021

Goed nieuws voor iPhone 14

Er is volgens Mark Gurman goed nieuws met betrekking tot de iPhone 14. De smartphone, die volgend jaar herfst moet verschijnen, wordt door Apple namelijk voorzien van een aanzienlijk kleinere notch. Een gerucht dat inmiddels al jaren oud is en met iedere release van de iPhone wel weer opduikt. Zo zou de iPhone 12 al beschikken over een kleinere notch en is op dit moment ook de verwachting dat dit met de iPhone 13 gebeurt. Het ziet ernaar uit dat dit gaat gebeuren, maar dat het grootste verschil pas echt bij de volgende serie te merken is.

De notch maakte zijn intrede met de lancering van de iPhone X in 2017 en is sindsdien niet meer veranderd. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen die de inkeping in de Android-markt heeft doorgemaakt.