Steeds meer klachten over scheuren in scherm M1 MacBook

Apple’s nieuwste MacBooks zijn uitgerust met M1-chip en vallen in de smaak. Razendsnel, lange accuduur en geen ventilator die het laat lijken alsof de MacBook opstijgt. Toch is er mogelijk een vuiltje aan de lucht.

Een aantal gebruikers klaagt over onverklaarbare scheuren in het scherm van hun nieuwe MacBook Air of MacBook Pro. De scheuren ontstaan volgens hen tijdens normaal gebruik. Apple heeft de schermen in een aantal gevallen gratis vervangen, maar de meeste gebruikers kregen een flinke rekening nadat het scherm werd gerepareerd.

Gescheurde beeldschermen M1 MacBook Air en Pro

In diverse topics op zowel Apple’s eigen fora als Reddit meldden gebruikers dat de scheuren optraden bij het openen of sluiten van het scherm. Andere meldingen spreken over scheuren die ‘ineens’ in het display zaten nadat de laptop een nacht niet gebruikt was. Apple lijkt de klachten wisselend af te handelen.

Een getroffen gebruiker schrijft: “Ik heb afgelopen maart een M1 Macbook Pro gekocht. Gisterochtend wilde ik hem weer gebruiken, maar bij het openen ontdekte ik flinke barsten in het scherm. Ik nam contact op met Apple en moest bijna 700 euro neertellen voor een reparatie. Ik vertelde hen dat ik niets had gedaan om het scherm te beschadigen. Het antwoord was echter dat hun technici wel zouden beslissen of het mijn schuld was. In dat laatste geval zou de reparatie niet vergoed worden.”

Ernst nog niet in te schatten

Het is moeilijk om in te schatten of deze problemen wijdverspreid zijn. Aan de ene kant zal iedereen die wel eens bij een helpdesk heeft gewerkt weten dat klanten altijd netjes met hun apparatuur omgaan. Die koffie in het toetsenbord? Geen idee hoe die daar komt.

Aan de andere kant zijn dit soort meldingen soms een indicatie van een groter probleem. De problemen met de gewraakte vlindertoetsenborden van de vorige MacBook-generatie begonnen ook met enkele meldingen van gebruikers.

Hoe kan een scheur ontstaan?

Bij de meldingen worden diverse theorieën geopperd. Een klein, puntig object op het toetsenbord kan een haarscheurtje veroorzaken wanneer de MacBook wordt gesloten. Zeker als de laptop in een krappe tas zit en er veel druk op staat is dat een risico. Een tweede mogelijkheid is dat het scherm buigt wanneer de MacBook wordt gesloten, geopend of gedragen. Diverse gebruikers opperen dat het frame, waarin het scherm zit, te zwak is. Hierdoor zou het scherm onvoldoende beschermd zijn tegen vervorming, zelfs bij normaal gebruik.

Wij achten dat laatste onwaarschijnlijk. De constructie van de MacBook met M1-chip is op de chip na vrijwel identiek aan die van zijn voorganger met Intel-chip. Daar speelt dit probleem niet. Apple heeft nog niet op de incidenten gereageerd. Als je zelf een soortgelijke ervaring hebt, laat het dan in de reacties op dit artikel weten.