Kanye West lanceert nieuwe album deze week via Apple Music

Kanye West brengt op 23 juli zijn tiende album uit. Iets dat hij, met de gebruikers van Apple Music, de avond ervoor gaat vieren. De Amerikaanse rapper voorziet de streamingdienst van een exclusief livestream concert waar fans de nieuwe tracks alvast kunnen bewonderen.

Wil je de livestream vanuit Nederland bijwonen, dan moet je in de middaguren wel even een klein dutje doen. Het hele feest barst in het oosten van Amerika om 20:00 uur los en start om 17:00 uur in het westen van het land. Dat betekent dat we vanuit Nederland de stream vanaf 02:00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag kunnen bekijken.

Kanye West lanceert nieuw album

Het nieuwe album van Kanye West heet DONDA en zal vanaf aanstaande vrijdag volledig te beluisteren zijn. Dit is het eerste album sinds Jesus is King dat in 2019 uitkwam. West ontving voor dat album een Grammy award voor Beste Contemporary Christian Album. Het stond vervolgens ook op nummer 1 in hitlijsten als Rap Albums, Gospel Anthems en de Bilboard 200. Het nieuwe album is vernoemd naar de moeder van Kanye West, die in 2007 overleed.



Kanye West will be releasing his album DONDA 7/23 pic.twitter.com/KPVSzQVwwz — Def Jam Recordings (@defjam) July 21, 2021

Het album van Kanye West werd vannacht tijdens de zesde wedstrijd van de NBA Finals onthuld door middel van een reclame. Het is overigens niet gek dat Apple Music de plek is waar de artiest zijn album dropt. De Amerikaanse rapper heeft al meermaals aangegeven groot fan te zijn van het bedrijf. Zo sprak hij lovend over Jony Ive, noemde hij zichzelf “de volgende Steve Jobs” en gaf hij zijn vrouw Kim Kardashian aandelen in het bedrijf.

Apple Music

Wie de meest recente versie van iOS op zijn iPhone heeft staan kan het album van Kanye West overigens in uitmuntende kwaliteit beluisteren. Eerder dit jaar werd Lossless Audio uitgerold voor Apple Music, al waren daar tot eerder deze week aardig wat problemen mee. Inmiddels is iOS 14.7 uitgerold en kunnen consumenten er, als het goed is, optimaal van genieten.

