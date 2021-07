Waarom de weer-app van je iPhone het nummer 69 niet laat zien

Gisteravond kwam het bericht naar buiten dat de Weer-app van de iPhone het nummer 69 niet laat zien. Waar sommige mensen de link met foute humor en censuur al snel leggen, lijkt er op dit moment iets heel anders aan de hand te zijn.

Verschillende outlets hebben hun licht al op de situatie geschenen en het resultaat lijkt duidelijk te zijn: we hebben simpelweg te maken met een grappig bug.

iPhone Weer-app toont 69 graden niet

Marques Brownlee, bekend van het YouTube-kanaal MKBHD, deelde gisteravond een video op Twitter. In de video legt de recensent uit dat de Weer-app van de iPhone het nummer 69 niet laat zien. Grappig, want er wordt op het internet vaak gegrinnikt om het nummer. Door het ontbreken van het getal in de Weer-app dachten mensen eerst dat we te maken hadden met censuur vanuit Apple, dat alles zo kindvriendelijk mogelijk wil houden. Maar dat lijkt niet aan de orde te zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

João Pavão, een voormalig ontwikkelaar van Apple, heeft de situatie op Twitter uitgelegd. Volgens hem heeft het niets met censuur te maken, maar met een fout in de applicatie. Zo gaat het systeem automatisch uit van Celsius en rekent het de temperatuur, in afgeronden getallen, om naar Fahrenheit. Dat is dus de reden dat 69 graden, wat gelijk staat aan 20,5 graden Celsius, nooit zichtbaar is. Naast het nummer 69 zijn bijvoorbeeld de getallen 67,65 en 62 ook niet te zien.

iOS 15

Het gaat volgens Pavão overigens wel om bepaalde versies van de Weer-app, gezien sommige dan wel weer nummer 69 laten zien. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de applicatie in de OS 15 beta het getal wel laat zien.

Dat het niet om censuur gaat mag overigens duidelijk zijn. Mocht dat namelijk echt het geval zijn, dan zou Apple ervoor zorgen dat het getal ook niet in de Weer-app van iOS 15 te zien is. Het lijkt dus gewoon om een foutje te gaan die, misschien wel terecht, even wat hilariteit oplevert op het internet.