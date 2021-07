iPhone SE 2022: alles wat je (nu al) moet weten over de smartphone

De iPhone SE is een populair model vanwege de prijs/kwaliteit. In 2022 lijkt er een nieuw model te komen. Wij zetten de geruchten op een rij.

De iPhone SE mag je gerust het budgetmodel onder de iPhones noemen. Voor een betaalbare prijs biedt Apple een complete telefoon voor mensen die niet te veel poespas willen. De versie uit 2020 was dan ook een groot succes.

Een nieuwe iPhone SE

Er gaan verschillende geruchten rond over een nieuwe iPhone SE in 2022. Ook wordt er al gesproken over verschillende specs. Of die allemaal waar zijn, zal moeten blijken, maar het is interessant om ze al op een rijtje te zetten.

5G

Bij veel goedkopere smartphones wordt 5G al toegepast. Het lijkt dan ook een zekerheidje dat deze feature ook in de nieuwe iPhone SE zal zitten. De grote vraag is of het goedkopere model millimetergolf (mmWave) kan gebruiken, zoals bij de iPhone 12 wel het geval is. Overigens maakt dat in Nederland nog niet veel uit, want de frequentie die dat ondersteunt is nog niet actief.

Motorblok

Als we op het voorgaande model afgaan dan zal de iPhone SE 2022 waarschijnlijk de meest recente A-serie-chip van Apple meekrijgen. Dat was bij de 2020-versie namelijk ook het geval. In 2022 zal dat de A15-chip zijn die waarschijnlijk in de iPhone 13 komt.

Uiterlijk

De iPhone SE uit 2020 was een vreemde eend in de bijt, aangezien deze een homebutton had, terwijl de reguliere modellen een volledig edge-to-edge-scherm hadden. Het model in 2022 heeft waarschijnlijk hetzelfde ontwerp als de iPhone 8 met een 4.7 inch LCD-scherm, meldt de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. Dat betekent weer een homebutton en geen edge-to-edge. Toch is dat wel erg verouderd. We zijn dan ook benieuwd of Apple de telefoon niet wat moderner maakt.

Dat edge-to-edge scherm komt er volgens Young wel in 2023. Dan staat er volgend hem een 6.1 inch iPhone SE Plus op de planning. Die maat is dus vergelijkbaar met een regulier model. Wel krijgt het een zogenaamde punchhole in plaats van de reguliere notch. Verschillende Android-modellen hebben zo’n punchhole voor de camera aan de voorkant.



Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

Camera

Wat wel anders zal zijn in de iPhone SE vergeleken met een reguliere versie is natuurlijk de camera. De vorige versie van de telefoon had natuurlijk maar één camera aan de achterkant, terwijl bij de 11 en 12 minimaal twee camera’s zijn. Als er zoals Kuo beweert niets verandert aan het uiterlijk, komt er weer maar een één camera.

Prijs

Met de iPhone 12 mini heeft Apple al een goedkopere telefoon op de markt gebracht. Waarschijnlijk krijgt ook de 13 een mini-variant. De goedkoopste mini kost op dit moment 812,10 euro. Natuurlijk gaat de iPhone SE daaronder zitten. In 2020 kostte de vorige versie bij de release 489 euro. De grote vraag is natuurlijk of Apple het rond de prijs laat zitten, of dat het wat meer gaat bewegen naar de prijs van de mini.