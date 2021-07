Nederlandse iPhone-fotograaf Annet de Graaf opent eigen expositie

iPhone-fotograaf Annet de Graaf krijgt haar eigen expositie. Het werk van de Nederlandse zal vanaf 9 juli te zien zijn in Hotel Arena. Daar hangen haar werken tot en met 20 augustus 2021.

De expositie toont de werken van Annet uit het boek Het is stil in Amsterdam. Het werk laat zien hoe onze hoofdstad vorig jaar van geliefde toeristenstad transformeerde naar een oase aan rust.

Annet de Graaf in Hotel Arena

Vorig jaar maart kwam de wereld tot stilstand en veranderde het leven dat we kenden immens. Iets dat ook zeker te zien was in de straten van Amsterdam. Waar de hoofdstad normaal gesproken volloopt met toeristen, bleef het eigenaardig stil op straat. Annet de Graaf besloot op pad te gaan met haar iPhone en legde de impact van COVID-19 gedurende tien weken vast.

Het resultaat was eerder al te zien in haar boek Het is stil in Amsterdam, maar is met ingang van aanstaande vrijdag dus ook in Hotel Arena te bewonderen. Eerder was het werk van Annet, die uitsluitend met een iPhone fotografeert, al te bewonderen in New York City, Orange en Rotterdam.

Haal meer uit je iPhone

Annet de Graaf is een bekende van One More Thing. In oktober vorig jaar scheen ze haar licht al over de nieuwe iPhone 12-serie. In maart vorig jaar vertelde ze onze lezers hoe ze het meeste uit het camerasysteem van hun iPhone konden halen. Zo zette ze een aantal onmisbare apps op een rij en gaf ze 11 tips voor het perfecte plaatje.

Benieuwd naar de iPhone-tips van Annet? Lees het artikel via de bovenstaande link.