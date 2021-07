Muziek luisteren op je iPhone: maak gebruik van de ingebouwde EQ!

Wie een iPhone op zak heeft zal deze zonder twijfel wel eens gebruiken om muziek te luisteren. Logisch, want dankzij de hoge kwaliteit speakers is de luisterervaring zeer prettig te noemen. Al kan het natuurlijk altijd een beetje beter.

Daarom is het goed om te weten dat je iPhone over een ingebouwde EQ (equalizer) beschikt. In dit artikel leg ik uit hoe je deze het best kunt gebruiken, waar je hem niet voor kunt gebruiken en zet ik een aantal handige alternatieven voor je op een rij.

Ingebouwde EQ voor iPhone

De ingebouwde EQ van je iPhone zorgt ervoor dat je het maximale uit de speakers haalt. Zo kun je de geluidskwaliteit uitstekend afstemmen op het type muziek waar je van houdt. Een reguliere equalizer zorgt ervoor dat jij echt alle touwtjes in handen hebt. Het model op je iPhone is iets beperkter. Alleen wil dat niet zeggen dat je er niets aan hebt.

Er zijn namelijk 22 verschillende opties waar je uit kunt kiezen en ze doen allemaal iets anders. Hier een kleine samenvatting:

Akoestisch | alle tonen iets omhoog

Dance | Bass flink omhoog, mids en treble iets omhoog

Diep | Bass en mids iets omhoog, treble omlaag

Elektronisch | Laagste tonen omhoog, mids omlaag en treble iets omhoog

Gesproken Tekst | Bas omlaag, mids omhoog en treble iets omhoog

Hiphop | Bass en lagere mids omhoog, hoge mids omlaag en treble omhoog

Jazz | Bass omhoog, mids omlaag en treble omhoog

Klassiek | Bass omhoog, mids omlaag en treble omhoog

Kleine luidsprekers | Bass en lage mids omhoog, hoge mids en treble omlaag

Laat op de avond |

Latin | Bass omhoog, mids omlaag en treble flink omhoog

Lounge | Bass omlaag en mids omhoog

Luidheid | Bass omhoog, mids variable laag, treble iets omhoog

Meer hoge tonen | Treble en hoge-mids omhoog

Meer lage tonen | Bass en lage-mids omhoog

Minder hoge tonen | Treble en hoge-mids omhoog

Minder lage tonen | Bass en lage-mids naar benden

Neutraal | Niets omlaag of omhoog

Piano | Alles ietsjes omhoog

Pop | Bass iets omlaag, mids iets omhoog en treble iets omlaag

R&B | Bass flink omhoog, mids omlaag en treble iets omhoog

Rock | Bass en treble omhoog

Stemversterking | Bass iets omlaag, mids iets omhoog en treble iets omlaag

Om gebruik te maken van één van deze instellingen ga je naar:

Instellingen

Muziek

Equalizer

Alleen voor de muziek-app

Het is overigens logisch dat de EQ-instellingen bij de Muziek-tab te vinden zijn. Het is namelijk niet mogelijk om de equalizer voor alle content op je iPhone te gebruiken. Het is alleen mogelijk om dit via de Muziek-app te doen.

Het maakt dus niet uit of je Apple Music gebruikt of je eigen muziek in de app hebt opgeslagen: ze zullen allebei werken. Maar muziek streamen van andere diensten als Spotify of content bekijken via Netflix: daar heeft de EQ geen effect op.

iPhone zonder Apple Music: er zijn alternatieven

Mocht je wel interesse hebben in een EQ op je iPhone, maar niet gebonden willen zijn aan Apple Music is het goed om te weten dat er alternatieven zijn. De meeste van deze alternatieven gaan gepaard met koptelefoons en earbuds. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de app van Sony te proberen of een ander bedrijf.

Wil je daar je aankoop op afstemmen? Check voor de aanschaf van de koptelefoon dan even of het bedrijf een eigen app heeft.