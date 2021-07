Fotograaf ontvangt fotografie-award in 2021 met een iPhone 5s uit 2013

Dat je niet altijd het nieuwste iPhone-model op zak hoeft te hebben voor kwaliteit, heeft fotograaf Diego Moreno wel bewezen. De beste man heeft een iPhone Photography Award, beter bekend als een IPPA, gewonnen met een iPhone 5s.

Waar het zeker opvallend is dat een smartphone uit 2013 nog steeds dusdanig goede foto’s neemt dat het een prijs kan winnen, is dat in principe niet het meest opvallend aan de hele wedstrijd. Er is namelijk maar een heel klein deel van de winnaars dat ook daadwerkelijk het nieuwste iPhone-model gebruikt heeft.

iPhone 5S goed genoeg voor een award

Diego Moreno heeft een award gewonnen voor de foto die je hieronder kunt zien. Een foto waarvan je makkelijk had kunnen denken dat deze met de iPhone 12 uit 2020 genomen is. Iets dat, zoals je inmiddels al gelezen hebt, dus niet het geval is. Het onderstaande beeld is geschoten met een iPhone 5s uit 2013. Een smartphone die inmiddels acht jaar oud is!

Het mooie aan dit hele verhaal is dat de iPhone 5s praktisch dezelfde camera had als de iPhone 5 uit 2012. Het enige verschil zat ‘em in de image signal processor (ISP) die in de A7 chip van Apple verwerkt zat. Je zou dus kunnen zeggen dat de wedstrijd in 2021 gewonnen is door een camerasysteem dat negen jaar oud is. Nou goed, ik hoef dit niet mooier te maken dan het is.

Wat wel erg tof is om te lezen is dat er dus slechts zeven winnaars zijn die een foto met de iPhone 12 of iPhone 12 Pro (Max) genomen hebben. De overige 47 winnaars hebben hun prijs dus in de wacht kunnen slepen met een ouder model. Sterker nog: de winnaar van de hoofdprijs, Istvan Kerekes, schoot zijn foto met de iPhone 7 uit 2016.

Nederlandse winnaars

Vorige week werden de winnaars van de IPPA Awards 2021 bekendgemaakt in New York. De iPhone Photography Awards, dat dit jaar voor de veertiende keer plaatsvindt, kent 54 winnaars. Naast Diego’s kunstwerk met de iPhone 5S zijn er ook twee Nederlandsers die in de prijzen vallen.

Laila Bakker schoot met haar iPhone 11 Pro Max de beste foto in de categorie dieren. Claire Droppert schoot met haar iPhone 11 Pro Max de beste foto in de categorie Zonsondergang.