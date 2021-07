iPhone 13 lijkt een grote verbetering te worden op gebied van draadloos laden

Apple voorziet de iPhone 13 van een iets grotere spoel voor draadloos laden. De wijziging is niet groot, maar de voordelen die daarmee gepaard gaan wel. Zo is de smartphone beter bestendig tegen warmte, laadt de batterij sneller op en kan een gerucht werkelijkheid worden.

Het nieuws is afkomstig van de betrouwbare bron Max Weinbach. Via EverythingApplePro wordt het nieuws naar buiten gebracht.

iPhone 13 een verbetering

Het gerucht gaat al enige tijd rond dat de aankomende iPhone 13 in de mogelijkheid is om andere apparaten op te laden. Dat is een technologie die de toestellen van Samsung bijvoorbeeld al enige tijd hebben. Door het gebruik van een grotere spoel is het mogelijk om andere smartphones of earbuds op te laden via de achterkant van je smartphone.

Apple lijkt er bij de iPhone 13 dus voor te kiezen om datzelfde te doen. De grotere spoel kan daarnaast zorgen dat het draadloos opladen makkelijker gemaakt wordt. Zo is het mogelijk om de draadloze lader op meerdere plekken op de achterkant neer te leggen, zodat het laadproces van start kan gaan. Nu moeten gebruikers de telefoon nog vrij precies plaatsen.

Beter voor een iPad

De komst van Reversed Wireless Charging zou fijn zijn, maar optimaal is het zeker niet. Android-smartphones hebben al bewezen dat het proces een flinke aanslag is op de batterij. Dat is dan ook de reden dat journalist Mark Gurman de komst van Reversed Wireless Charging niet echt voor hem ziet. Zo laat hij weten dat deze handige technologie zich het beste leent voor de iPad.

Naast het gebruik van een grotere spoel zal Apple ook een vernieuwde Ultra-Wide camera gebruiken voor de iPhone 13. Althans, als we de bovenstaande bronnen mogen geloven.