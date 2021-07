Apple laat ook dit jaar de iPhone mini produceren door Pegatron

Pegatron, de op een na grootste leverancier van Apple, zal dit jaar de productie van de iPhone 13 mini verzorgen. Dat is het nieuws dat DigiTimes vandaag naar buiten brengt. Opvallend, want de samenwerking werd in november 2020 nog door Apple opgeheven.

De informatie van DigiTimes heeft een “Before Going to Press” stempel gekregen, wat simpelweg betekent dat er nog niet heel veel details over de deal bekend zijn.

Pegatron produceert iPhone 13 mini

Pegatron zal dus ook dit jaar weer verantwoordelijk zijn voor de kleinste variant van de iPhone-serie. Vorig jaar produceerde het bedrijf de iPhone 12 mini en dit jaar waagt het bedrijf zich dus aan de iPhone 13 mini. In de wandelgang gaat het geluid dit de laatste mini-variant is die Apple zal produceren.

De keuze voor Pegatron is niet onverwachts, maar zal bij sommige mensen wel wat vraagtekens oproepen. Apple stopte in november vorig jaar namelijk de samenwerking met het bedrijf, omdat het arbeidsovertredingen had begaan binnen het zogeheten Student Workers Program. Studenten werden niet geregistreerd, waardoor het bedrijf ze bijvoorbeeld in de nacht kon laten werken. Daarnaast moesten de werknemers ontzettend veel overuren draaien om de iPhone-modellen in elkaar te zetten.

Dat Apple de samenwerking niet volledig stop zou zetten werd eerder al verwacht, maar de kans leek vrij groot te zijn dat concurrent Luxshare een deel van de productie op zich zou nemen. Op dit moment lijkt dat niet het geval te zijn. Wel wordt hoofdleverancier Foxconn betrokken bij de productie.