TSMC loopt vertraging op door technische problemen: iPhone 13 in gevaar?

De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ook wel TSMC genoemd, maakt vandaag bekend te maken te hebben met een technisch probleem. Deze deed zich voor in een fabriek waar de chips voor toekomstige iPhones, zoals de iPhone 13, en Macs vervaardigd worden.

Het gaat met name om productielijnen in het zuiden van Taiwan. TSMC geeft aan dat de vertraging werd veroorzaakt door een verontreiniging van gassen die gebruikt worden voor het maken van chips. Nikkei bracht het nieuws als eerste naar buiten en laat weten dat de storing Fab 18 getroffen heeft. Dat is de meest geavanceerde fabriek waar alle nieuwe processoren voor aankomende iPhones en Mac-computers worden geproduceerd.

TSMC: problemen voor de iPhone 13?

Via Amerikaans persbureau Reuters maakt TSMC bekend dat er geen significante gevolgen verwacht worden voor de operaties. Al wordt er verder niet bespreken of aankomende producten, zoals de iPhone 13, hierdoor getroffen worden. Naast de woordvoerder van TSMC heeft verder nog niemand gereageerd op de situatie. Ook Apple niet.

Op dit moment voert TSMC zeer strenge follow-up operaties uit. Men wil er 100% zeker van zijn dat er zich geen verdere problemen zullen voordoen in de productiekwaliteit. In 2018 kampte het bedrijf ook al met een vertraging. Deze werd destijds veroorzaakt door een computervirus in de productie-systemen.

Snellere en zuinigere Macs

TSMC kwam de laatste tijd vooral in het nieuws doordat het bekend maakte dat het gebruik gaat maken van het 3nm proces. Door dit proces kunnen toekomstige Pro modellen van Apple nóg zuiniger met energie omgaan. Daarnaast kunnen deze Macs een flinke snelheidswinst tegemoet zien.

Je kan dit jaar naast de iPhone 13 ook nog nieuwe MacBook Pro-modellen verwachten. Officieel woord is er nog niet, maar geruchten en lekken lijken de komst zo goed als te bevestigen.

