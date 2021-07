iPhone 13 in volle glorie: dit concept toont de iPhone in volle glorie

De afgelopen maanden is er ongelofelijk veel informatie naar buiten gekomen over de iPhone 13. Welke geruchten ook daadwerkelijk kloppen weten we over iets meer dan een maand, maar een nieuwe concept geeft ons in ieder geval al een heel goed beeld.

Wie de berichtgeving van de laatste tijd met interesse heeft gelezen weet wat hij of zij van de nieuwe iPhone 13-serie kan verwachten. Heb je dat niet gedaan, maar ben je wel benieuwd? Dan is dit concept zonder twijfel de beste samenvatting die je op dit moment kunt krijgen.

iPhone 13 in volle glorie

We hebben de afgelopen tijd al veel verschillende concepten van de iPhone 13 voorbij zien komen. Over het algemeen doen ze hetzelfde: de nieuwe smartphone wordt getoond door middel van geanimeerde beelden en tegelijkertijd voorzien van een hoop informatie. Alleen matchen deze video’s normaal gesproken de stijl van Apple niet.

Dat maakt dit iPhone 13 concept anders. De video van Hacker 34 laat namelijk niet alleen het toestel zien, maar geeft kijkers de informatie op een manier zoals Apple dat ook zou kunnen doen. Je krijgt dus een duidelijk overzicht te zien van de verwachte specificaties. Er wordt ingegaan op het camerasysteem, de nieuwe A15 Bionic Chip en de beschikbare kleurenopties.

Nu is het wel goed om dit concept met een korreltje zout te nemen. De ontwerper van het concept heeft zijn informatie voornamelijk gebaseerd op geruchten, maar heeft hier en daar ook zijn eigen wensen in het concept verwerkt. Hou er dus rekening mee dat de iPhone 13 volgende maand toch iets anders uit de verf kan komen. Maar over het algemeen denken we dat je op deze manier een aardig beeld krijgt van de smartphone.

Wat weten we tot nu toe?

In aanloop naar het Apple event van september zullen we een speciale editie van Het Korreltje Zout uitbrengen. Daarin worden alle verwachtingen, die we hebben op basis van de berichtgeving van de afgelopen maanden, besproken.

Tot die tijd op de hoogte blijven van de iPhone 13? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of hou deze pagina goed in de gaten!