Het Korreltje Zout: Always-On voor iPhone 13, miniLED MacBook en iPhone SE 3

Wekelijks komen we ontzettend veel geruchten tegen. Of het nu gaat om de iPhone 13 of een nieuwe MacBook: er valt elke week wel iets over te lezen. Het ene bericht is misschien geloofwaardiger dan het ander, maar dat maakt het niet minder interessant om te zien wat er besproken wordt.

Daarom hebben we Het Korreltje Zout in het leven geroepen. In deze rubriek praten we je kort en bondig bij over de geruchten die de aandacht trekken. In deze tweede editie hebben we het over een Apple Watch-feature die naar de iPhone 13 komt en lijkt er nieuws te zijn over de miniLED MacBook.

Always-On beeldscherm voor iPhone 13

De iPhone 13 krijgt een Always-On beeldscherm. Volgens Bloomberg’s Mark Gurman is het zo goed als zeker dat de populaire Apple Watch-feature ook naar de iPhone komt. In zijn nieuwsbrief (Power On) laat hij weten dat de nieuwe smartphone voorzien is van een ProMotion-beeldscherm.

Dat betekent dus niet alleen dat er een Always-On functionaliteit naar de iPhone 13 komt, maar ook dat er eindelijk gebruik wordt gemaakt van 120Hz. De smartphones van Apple lopen, met een verversingssnelheid van 60Hz, op dat gebied erg achter op de concurrentie. Met de komst van het ProMotion-beeldscherm komt daar verandering in.

MacBook Pro met miniLED nog dit jaar

Het was deze week raak in Power On, want de nieuwsbrief is voorzien van een hoop interessante informatie. Mark Gurman heeft naast het beeldscherm van de iPhone 13 ook voldoende te melden over de MacBook Pro. Sterker nog: over meerdere modellen.

Volgens de journalist van Bloomberg komt Apple dit jaar nog met de eerste MacBook Pro die voorzien is van een miniLED-beeldscherm. Wanneer deze precies verschijnt wordt niet duidelijk, al kunnen we wel rekening houden met een lancering in de herfst. Dat zou te maken hebben met het feit dat complicaties ervoor hebben gezorgd dat de productie tijdelijk stil is komen te liggen.

Nieuwe MacBook Pro tegelijkertijd met iPhone 13

Dit bericht komt direct overeen met het vorige. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de miniLED MacBook Pro tegelijkertijd met de 14-inch en 16-inch modellen aangekondigd zouden worden. Volgens Gurman lukt dat dus niet en hoeven we pas in de herfst het miniLED-model te verwachten.

Dat geldt dus niet voor de 14-inch MacBook Pro en de 16-inch MacBook Pro. Volgens Gurman komen beide modellen namelijk tegelijkertijd met de iPhone 13. Of de drie apparaten ook tegelijkertijd verscheept zullen worden is niet bekend.

iPhone SE 3 verschijnt volgend jaar

Waar de voorgaande drie berichten dit weekend zijn verschenen, zag het volgende bericht vanmorgen het daglicht. Volgens DigiTimes hoeven we niet alleen rekening te houden met de komst van de iPhone 13 en iPhone 14, maar komt Apple volgend jaar ook met de iPhone SE 3.

De iets meer betaalbare smartphone zal volgens de nieuwsoutlet in de eerste helft van 2022 verschijnen. Een bericht dat in lijn ligt met de verwachtingen van Ming-Chi Kuo. De smartphone wordt voorzien van een A14 Bionic chip en 5G-ondersteuning, maar daar blijft het volgens de twee bronnen bij. We hoeven dus geen rekening te houden met een herontwerp.

Benieuwd naar de geruchten van vorige week? Lees via bovenstaande link dan ook zeker even de eerste editie van Het Korreltje Zout.