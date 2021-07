iPhone legt de melkweg vast en het is uiterst indrukwekkend

Qua ontwikkeling hebben smartphones de afgelopen jaren aardig wat stappen genomen. Ze vallen misschien niet heel erg op gezien we ons focussen op de jaarlijkse verschillen, maar als je naar het grotere plaatje kijkt is het verschil gigantisch. Zo ook bij de iPhone 12 Pro Max.

De smartphone van Apple laat zien dat de ontwikkelingen op het gebied van smartphonefotografie niet stil hebben gestaan. Iets dat astronoom en auteur Tom Kerss bewijst met een uiterst indrukwekkende foto van de melkweg.

Melkweg indrukwekkend vastgelegd met iPhone

Tom Kerss besloot het camerasysteem van zijn iPhone 12 Pro Max op de hemel te richten. Een geweldig idee, want het resultaat is erg indrukwekkend. “We moeten het hebben over de astrografische potentie van de moderne smartphone”, laat hij weten in de tweet.

Kerss schoot de onderstaande foto met de iPhone 12 Pro Max in de ProRAW-modus. “Sensor Pixels zijn slechts 1.7 microns!”.



Kerss benadrukt dat de foto zeker niet perfect is, maar dat het wel laat zien welke kant we met smartphones op gaan. Dat de Pro Max met zijn formaat de melkweg, en daarbij ook een meteor, vast kan leggen laat de progressie van de laatste jaren wel zien.

De flexibiliteit van ProRAW

Tom Kerss heeft onlangs een boek gepubliceerd waarmee hij kinderen wil enthousiasmeren over de ruimte. Daarbij neemt hij ook in acht wat smartphones, die we anno 2021 bijna allemaal hebben, daar voor rol in kunnen spelen.

Hij kijkt hiervoor dus niet alleen naar de iPhone 12 Pro Max, maar gluurt ook even bij de buren. De Google Pixel verricht op dit gebied ook uitstekend werk, al valt de Pro Max bij Kerss nog iets meer in de smaak. Iets dat voornamelijk te maken heeft met de flexibiliteit die de ProRAW-functionaliteit biedt.

Nederlandse fotograaf Annet de Graaff was overigens ook al zo te spreken over het camerasysteem van de iPhone 12 Pro Max. Benieuwd wat ze erover te zeggen had? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.