Moet je de iPhone 12 kopen of kan je beter wachten op de iPhone 13?

De iPhone 12 is op dit moment nog de meest recente smartphone die Apple op de markt heeft gebracht. Toch houden consumenten nu al rekening met het feit dat de iPhone 13 eraan zit te komen. Maar waar doe je goed aan?

Ik begrijp het volledig als je op dit moment twijfelt tussen de iPhone 12 en de aankomende iPhone 13. Je betaalt namelijk de volle prijs voor een smartphone die over twee maanden niet meer het nieuwste is. Daarom probeer ik je in dit artikel te helpen.

iPhone 12 kopen

Er zijn een aantal scenario’s waarin het een goed idee zou zijn om de iPhone 12 aan te schaffen. Het eerste scenario is dat jij op dit moment echt een nieuwe smartphone nodig hebt. Het kan natuurlijk zo zijn dat je huidige iPhone, of Android-smartphone, aan zijn einde is. Of dat je simpelweg niet meer kunt wachten. Wat dat betreft is het slim om het huidige topmodel aan te schaffen.

Ben je overigens minder geïnteresseerd in het nieuwste van het nieuwste en wil je simpelweg een goede telefoon hebben. Ook dan zal de iPhone 12 de perfecte keuze zijn. Eigenlijk is dit wel een goede tip voor iedereen die überhaupt twijfelt. Smartphones zijn in de afgelopen jaren steeds beter en beter geworden. Ze zijn inmiddels zo snel geworden, dat het verschil met het vorige model niet eens meer met het oog waar te nemen is. Ga dus zeker even na of je de nieuwste upgrades ook echt daadwerkelijk nodig hebt. De kans dat je de komende jaren gebakken zit met de iPhone 12 is 100%.

Het laatste scenario is er eentje dat vooral met de portemonnee te maken heeft. Of de nieuwe iPhone 13 een stuk duurder wordt dan de iPhone 12 valt vooraf niet te zeggen. De kans dat je met dat laatste toestel een goede deal te pakken krijgt is overigens wel groot. Apple staat nu echt echt bekend om het smijten met korting, maar bepaalde webshops en resellers kunnen er nog wel eens mee stunten. De iPhone 13 zal nog niet zo snel van korting worden voorzien, de iPhone 12 zal de komende maanden alleen maar goedkoper worden. Hou daar dus rekening mee.

Wachten op de iPhone 13

Er zijn ook een aantal goede redenen om te wachten op de iPhone 13. Al helemaal wanneer je huidige iPhone eigenlijk nog goed genoeg is. Ieder jaar komt Apple met nieuwe functionaliteiten en verbeteringen voor zijn smartphones. Het ene jaar zijn ze iets groter dan het andere, maar ga er maar vanuit dat er verbetering zit in dit nieuwe model. Als jij nog even kunt wachten en het liefst het beste van het beste wilt hebben, dan is de iPhone 13 zeker een aanrader.

Wat er precies beter is aan de iPhone 13 ten opzichte van de iPhone 12 is officieel gezien nog niet duidelijk. Wel zijn er op dit moment al een aantal zaken die besproken worden in de wandelgangen. De nieuwe smartphone wordt mogelijk voorzien van een betere batterij, een betere camera en een snellere chip. Meer weten over deze berichten? Check dan zeker eventjes onze nieuwe rubriek Het Korreltje Zout.

De toevoegingen en verbeteringen brengen overigens nog een voordeel met zich mee. Besluit je om hierdoor nog even te wachten met je aankoop, dan heb je daar in de toekomst ook veel baat bij. De iPhone 13 zal langer meegaan dan de iPhone 12. Het is onwaarschijnlijk dat dit een wereld van verschil gaat zijn, maar als je kunt wachten is er geen reden om het niet te doen. Software-updates zullen langer op je smartphone ondersteund worden en dat is de investering, en het geduld, zeker waard.

iPhone 12 of iPhone 13?

Er valt voor zowel de iPhone 12 als voor de iPhone 13 iets te zeggen. Het is dan ook lastig om een advies te geven waar iedere consument wat aan heeft. Al denk ik dat het wel duidelijk is dat geduld een schone zaak is in deze. Als er geen haast is bij je aankoop, dan kun je wat mij betreft net zo goed nog even wachten op het nieuwste model. Het is dan misschien niet de allerbeste deal, maar je zit voor de komende jaren gebakken.

Heb je haast bij je aankoop of boeien de kleine aanpassingen je niet zo veel? Dan gaat ook de iPhone 12 je op geen enkele wijze teleurstellen.