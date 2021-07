iPadOS 14.7: fix voor Apple Music, headphone jack en meer

Apple heeft gisteravond iPadOS 14.7 uitgerold. De zevende grote update van het besturingssysteem is een bijzondere, want het is de eerste keer dat deze niet tegelijkertijd met de iOS update verschijnt.

iOS 14.7 verscheen afgelopen maandag dat op zijn beurt de nodige verbeteringen met zich meebracht. iPadOS 14.7 is voorzien van een aantal overeenkomende oplossingen, maar lost ook een aantal eigen problemen op.

Fix voor Apple Music en headphone jack

Een irritant probleem met de headphone jack is daar een zeer goed voorbeeld van. Wanneer er gebruikgemaakt werd van een USB-C naar headphone jack-adapter was de kans aanwezig dat het geluid stotterde. Een probleem dat al twee versies geleden opdook, maar waar tot op heden nog geen oplossing voor was.

Net als bij iOS 14.7 wordt op het gebied van audio ook de problemen met Apple Music aangepakt. Dolby Atmos en Lossless Audio konden ervoor zorgen dat het afspelen van muziek uit het niets stopte. Je kunt hier meer lezen over dat probleem, het is goed om te weten dat dit nu is opgelost.

Apple Podcasts bibliotheek

Apple heeft er ook voor gezorgd dat iPadOS 14.7 de Podcasts-app een stukje overzichtelijker maakt. Je krijgt als gebruiker van het platform zelf de touwtjes in handen en kunt beslissen wat je precies wil zien op het thuisscherm. Zo kunnen gebruikers nu de keuze maken tussen alle programma’s of alleen de programma’s die in jouw bibliotheek staan.

Verder in iPadOS 14.7

Apple Card Family heeft de optie gekregen om kaartlimieten te combineren en een account te delen met een bestaande Apple Card-gebruiker

De Woning-app is voorzien van de mogelijkheid om timers op de HomePod toe te voegen

Apple Music is weer voorzien van de ‘Deel afspeellijst’ optie

Geen ongeldige informatie meer op brailleleesregels die worden weergegeven bij het schrijven van e-mailberichten

Het is mogelijk om iPadOS 14.7 zelf te installeren op je iPad. Hiervoor ga je naar Instellingen -> Algemeen -> Software-update.