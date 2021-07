Kuo: ’11-inch iPad Pro in 2022 ook voorzien van een miniLED beeldscherm

Apple brengt volgend jaar een 11-inch iPad Pro op de markt met een miniLED-beeldscherm. Dat is het bericht dat betrouwbare analist Ming-Chi Kuo vandaag naar buiten brengt.

Komt de voorspelling van Kuo uit, dan krijgt de 11-inch iPad Pro volgend jaar dus hetzelfde voordeel als het 12.9-inch model van dit jaar. Al zal dit niet het enige product zijn dat voorzien wordt.

11-inch iPad Pro met miniLED

Ming-Chi Kuo laat in een gesprek met investeerders weten dat er volgend jaar in ieder geval drie apparaten voorzien worden van de beeldschermtechnologie. Volgens hem gaat het om de 11-inch iPad Pro, de 12.9-inch iPad en een nieuwe MacBook Air.

Het eerste product van Apple dat voorzien werd van miniLED was de 12.9-inch iPad Pro. Het nieuwe model verscheen in april van dit jaar. De technologie zorgt ervoor dat beeldschermen het, op het gebied van contrast, op kunnen nemen tegen OLED-panelen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de 10.000 miniLEDs die in het scherm zitten.

Toch lijkt de technologie het niet te winnen van de OLED-schermen. Eerder deze week kwam het bericht al naar buiten dat verschillende iPad-modellen voorzien zullen worden van deze technologie. Benieuwd welke producten? Lees dan zeker even het artikel via de bovenstaande link!