Nieuwe iPad mini in 2021: 5 dingen die de nieuwe tablet nodig heeft

Apple brengt in de herfst van 2021 een nieuwe iPad mini op de markt. Dat is de voorspelling die Bloomberg journalist Mark Gurman deed dit weekend. De zesde-generatie komt er dus eindelijk aan!

De meest recente versie van de iPad mini dateert alweer uit 2019, maar werd destijds al voorzien van een gedateerd ontwerp. De kleine tablet is dus zeker aan een upgrade toe, maar op welke gebieden eigenlijk?

‘Nieuwe iPad mini verschijnt in de herfst van 2021’

‘De iPad mini krijgt zijn grootste upgrade sinds de eerste lancering’, dat is wat Mark Gurman afgelopen weekend liet weten in zijn nieuwsbrief Power On. Volgens de journalist kunnen we de nieuwe tablet deze herfst verwachten.

Het nieuwe model wordt voorzien van een 8.4-inch beeldscherm, waardoor Touch ID niet meer aan de voorkant van de tablet te vinden is. De nieuwe iPad mini zal voorzien worden van een powerknop waarin de vingerafdrukscanner is verwerkt. Net als de iPad Air dat op dit moment heeft. Daarnaast zal de tablet ook draaien op de A14 Bionic chip en maakt de lightning port ruimte voor USB-C.

Officieel is het bovenstaande nog niet, maar het is wel wat journalisten als Mark Gurman en Jon Prosser verwachten.

iPad mini 2021: 5 dingen die de tablet nodig heeft

De iPad mini is voor mij persoonlijk een van de fijnste tablets die er is. Het vorige model heb ik, ondanks het feit dat ik ook de iPad Pro en iPad Air mocht testen van Apple, met gemak het meeste gebruikt. De compactheid van de mini leent zich uitstekend voor het lezen van boeken, maar is ook zeker fijn wanneer je een film of serie wil kijken.

Toch merkte ik zelf in mijn dagelijkse gebruik dat ik tegen een aantal dingen aanliep. De iPad mini uit 2019 was gedateerd en daarom hoop ik voor het volgende model op de volgende vijf verbeteringen:

#1 Een groter scherm voor de iPad mini

Hoe fijn de vijfde generatie iPad mini ook was, een groter beeldscherm kan echt geen kwaad. Het 7.9-inch beeldscherm voelde, mede dankzij de dikke schermranden, best wel verouderd aan. Toch moet de compactheid van de tablet wel echt hetzelfde blijven. Het lichte gewicht en kleine formaat zorgt er namelijk voor dat de iPad mini een topproduct is.

Het is wat dat betreft erg fijn om te zien dat Apple, voor zover bekend is, een 8.4-inch beeldscherm in de iPad mini stopt.

#2 Ondersteuning voor USB-C

Hoeveel de doelgroep van de iPad mini gebruikmaakt van accessoires is de vraag, maar het zou fijn zijn als het aanbod groot is. Iets dat op dit moment bij de iPad Pro en iPad Air, vanwege de overstap naar USB-C, het geval is. Daarom ben ik ook erg blij om te zien dat Apple, zover bekend is, ook de iPad mini voorziet van USB-C.

De aansluiting is namelijk een heel stuk toegankelijker en heeft geen bewezen nadelen ten opzichte van de Lightning port. Het liefst zie ik Apple volledig overstappen, maar de MagSafe lijkt het doel voor de iPhone te zijn. Laat wat dat betreft de iPad mini maar zo snel mogelijk overstappen. Hoe meer Apple-producten met USB-C, hoe beter.

#3 Ondersteuning voor de Apple Pencil 2

Door het verwijderen van de Lightning Port kan het bijna niet naders dat de iPad mini ondersteuning biedt voor de Apple Pencil 2. Fijn, want de stylus is een zeer grote verbetering ten opzichte van het eerste model. Al is het alleen al om het feit dat je hem vast kunt klikken op de iPad zelf.

Daarbij is het opladen van de Apple Pencil 2 een stuk prettiger, doordat je hem niet in de aansluiting van je tablet hoeft te steken.

#4 Een iPad Air-achtig ontwerp

De iPad Air is op dit moment de mooiste tablet uit het aanbod van Apple. Ja, ik weet dat de iPad Pro een zelfde ontwerp heeft, maar de Air doet het gewoon net iets beter. Het lichte gewicht in combinatie met het de enkele camera aan de achterkant en de verschillende kleurenopties: het oogt echt heel prettig.

Om die lijn door te trekken denk ik persoonlijk dat Apple er goed aan doet om het ontwerp van de iPad mini (2021) hetzelfde te maken. Dunne schermranden, Touch ID in de powerknop en een hoekig ontwerp: het ziet er strak uit en is erg prettig in gebruik.

#5 iPad mini: verbeterde prestaties

De iPad mini heeft qua prestaties ook wel een kleine boost nodig. Het spelen van games is, zeker door de komst van Apple Arcade, wel iets belangrijker voor me geworden. De A14 Bionic chip, die Apple komende herfst aan zal kondigen, zal ervoor kunnen zorgen dat deze kleine iPad nog jaren meekan. Tel daar de ondersteuning voor game-controllers bij op en je hebt een compacte spelcomputer die je altijd met je mee kunt nemen. Hoe fijn is dat?