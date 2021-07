Zin in een bordspel? Probeer deze 5 heerlijke games voor iOS eens!

We moeten zeker niet iedereen over één kam scheren, maar over het algemeen zijn Nederlanders gek op bordspellen. Een stevig potje Catan op de vrijdagavond of de zoveelste familieruzie vanwege Monopoly gaat er vaak wel in. Wat dat betreft top dat je bepaalde bordspellen ook op iOS kunt spelen.

De digitale varianten van de bordspellen zijn ideaal voor de echte liefhebbers. Je kunt niet alleen genieten van je favorieten spellen wanneer je even niet thuis bent, maar kunt ook online tegen andere liefhebbers spelen.

iOS: 5 heerlijke bordspellen voor je iPhone

Verveel jij je een beetje of heb je gewoon heel veel zin in een goed bordspel? Dan zijn deze 5 iOS-games zonder enige twijfel iets voor jou:

#1 Exploding Kittens

Je moet er van houden, maar Exploding Kittens is één van de grappigste spellen die er zijn. De combinatie van knotsgekke spelregels en bizarre karakters zorgt gegarandeerd voor een avond plezier. Iets dat je nu dus ook digitaal kunt ervaren. Het spel lijkt een beetje op Russisch Roulette, maar dan met bommen en katten. Het enige wat je moet voorkomen is dat jij, voordat je medespelers het doen, een bom pakt. Hoe je daarvoor gaat zorgen, dat is geheel aan jou.

Exploding Kittens haal je voor €2,29 binnen op iOS.

#2 Catan Classic op iOS

Een potje Catan: wie wordt er niet vrolijk van? Nou, dat is natuurlijk geheel afhankelijk van wie er wint. Maar we kunnen niet ontkennen dat het spel razend populair is. Het verzamelen van grondstoffen, het bouwen van je eigen steden en dorpen en het dwarszitten van je medespelers: het heeft gewoon iets. Wat dat betreft is het heel fijn om Catan ook op iOS te kunnen spelen.

Catan Classic is wat dat betreft je beste optie. Je tikt de game voor €5,49 op de kop. iOS biedt met Catan Universe overigens ook (deels) een gratis versie, al horen we daar niet heel veel goede verhalen over.

#3 Ticket To Ride

Het doel van Ticket To Ride is heel simpel: bouw met wagonnetjes een zo lang mogelijke route door Europa. Je eerste doel is om de hoofdopdracht te voltooien en daarna wordt het punten sprokkelen met zoveel mogelijk zijroutes. Een laagdrempelig spel die voor de absolute winst wel wat strategie vereist.

Ticket To Ride kost je €7,99 om te spelen op iOS.

#4 Monopoly op iOS

Tja, Monopoly: hét spel waar menig familie op stukloopt. Wat moeten we er nog over zeggen? Het spel is zo oud als de weg naar Hamelen en blijft, op de een of andere manier, toch leuk om te spelen.

Denk er overigens wel over na hoe agressief je precies wordt van het spel, want het kost je wel €4,49 om te spelen op iOS.

#5 Cluedo: The Official Edition

Cluedo: The Official Edition is een fantastische manier om het bekende spel te spelen op iOS. Het spel is in een modern jasje gehesen en laat de echte detective in je naar boven komen. Dankzij de verschillende features is het mogelijk het spel op veel verschillende manieren te beleven. Zo ga je aan de slag met de Classic Board Game, de Premium Board Game en de Online Multiplayer. Speel je liever alleen: dan zijn de Brain Teaser en de Single Player modes echt iets voor jou.

Cluedo: The Official Edition tik je voor €4,49 op de kop voor iOS.

Meer games voor iOS

Op het gebied van games is er natuurlijk meer te vinden op iOS dan alleen bordspellen. Zo is er voor ieder wat wils in de App Store en kun jij bijvoorbeeld helemaal losgaan met Apple Arcade.

Benieuwd welke titels er binnenkort naar de dienst komen? Check dan zeker even het artikel hierboven. Benieuwd naar onze favorieten? Check dan deze link!