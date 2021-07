iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey en watchOS 8 voorzien van vierde publieke beta

Waar Apple dinsdagavond de vierde ontwikkelaarsbeta’s van de nieuwe besturingssystemen uitrolde, zagen gisteravond de publieke beta’s het daglicht. iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey en watchOS 8 zijn allemaal bijgewerkt.

Zoals gewoonlijk is de update binnen te halen voor alle leden van het Apple Beta Programma. Met het juiste profiel op je iPhone haal je de update binnen via Instellingen -> Algemeen -> Sofware-update.

Vierde publieke beta

Zoals gewoonlijk verschillen de publieke beta en de ontwikkelaarsbeta niet van elkaar. De iPadOS 15 beta zorgt ervoor dat het veelbesproken herontwerp van Safari optioneel wordt. Mensen met een iPad kunnen ervoor kiezen om tabbladen te gebruiken zoals ze gewend zijn of kunnen de compacte Smart UI gebruiken.

macOS Monterey is voorzien van de nieuwe Live Text-feature die ook in iOS 15 beschikbaar zal zijn. Deze functionaliteit was eerder al te testen op de M1 Macs, maar kan nu ook op Intel Macs gebruikt worden. Al is de verwachting natuurlijk wel dat Live Text het beter doet op de M1-modellen.

De betaversie van watchOS 8 voorziet de Fitness-app van Tai Chi en Pilates. Verder worden ook foto’s en herinneringen als mozaïek weergegeven, let de Slaapmeter op je ademhaling en is de Digital Crown beter te gebruiken in de Berichten-app.

Het wordt aangeraden om de nieuwe betaversies niet te downloaden op primaire apparaten. Er zitten nu eenmaal een aantal risico’s aan het gebruik van zo’n soort besturingssysteem.

iOS 15: alle wijzigingen en verbeteringen

Zoals gezegd werd eerder deze week ook de vierde ontwikkelaarsbeta van iOS 15 naar buiten gebracht. De meest recente versie van het besturingssysteem is voorzien van een aantal probleemoplossing, maar draait vooral om de nieuwe toevoegingen. Denk hierbij aan nieuwe icoontjes, aangepaste meldingen en ondersteuning voor de MagSafe Battery Pack.

Benieuwd wat de vierde iOS 15 je allemaal te bieden heeft? Ik heb alle verbeteringen en wijzigingen op een rij gezet en dat artikel is via de bovenstaande link te lezen.