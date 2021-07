Alle verbeteringen en wijzigingen die de vierde iOS 15 beta met zich meebrengt

Apple heeft nieuwe ontwikkelaarsbeta’s van iOS 15 en iPadOS 15 uitgerold. Het gaat om de vierde betaversie van de systemen voor iPhone en iPad. Wie lid is van het betaprogramma kan de update binnenhalen via Instellingen -> Algemeen -> Software-update.

Deze vierde betaversie van iOS 15 en iPadOS 15 biedt onder andere ondersteuning voor de MagSafe Battery Pack, komt met nieuwe icoontjes en pakt de Notitie-app aan. Daarbij doet Apple ook iets aan het veelbesproken herontwerp van Safari.

iOS 15: MagSafe Battery Pack

De MagSafe Battery Pack wordt vanaf nu volledig ondersteund door iPhone 12-modellen die voorzien zijn van iOS 15. De smartphones waren al in staat om opgeladen te worden door de accessoire, maar de volledige intergratie ontbrak nog. Daar komt met deze vierde iOS 15 beta verandering in. De belangrijkste toevoeging is het gebruik van slimme functionaliteiten. Zo is het nu mogelijk om je iPhone via de MagSafe Battery Pack tot maximaal 90% op te laden en hem zelfs te laten stoppen op 80% als de temperatuur te hoog wordt.

De accessoire is vanaf nu ook te zien in de batterij widget op je iPhone waar hij ook voorzien is van een eigen icoontje. Wanneer je de MagSafe Battery Pack aan je iPhone 12 hangt krijgen ook mensen met iOS 15 de bijbehorende animatie te zien op het vergrendelscherm.

Apple draait wijziging Safari terug

De grootste verandering op het gebied van Safari is in iPadOS 15 te vinden. De browser, waarvan het ontwerp volledig op de schop gaat, ziet er voor iPad-gebruikers weer iets bekender uit. De vernieuwde UI is voor een deel teruggedraaid voor iPad waardoor tabjes er hetzelfde uitzien als in iPadOS 14. Het compactere ontwerp is overigens nog wel in te stellen voor ontwikkelaars die hier behoefte aan hebben. De vraag is wel of Apple deze optie in de browser laat zitten op het moment dat iPadOS 15 definitief uitrolt.

In iOS 15 is de zoekbalk vervangen door een deelknop en is de knop een pagina te herladen nu naast de url te vinden.

Andere wijzigingen binnen iOS 15

Naast de bovenstaande wijzigingen heeft Apple nog meer doorgevoerd in iOS 15 en iPadOS 15. Het gaat om het volgende:

Nieuw icoontje voor tijdsgebonden meldingen in de instellingen

Nieuw icoontje voor meldingen van instellingen

Bedieningspaneel voorzien van nieuw Notitie-icoontje

App Store updatepaneel voorzien van ronde hoeken

Meldingen kunnen uitgeschakeld worden wanneer je het scherm deelt

Betere uitleg in Notities voor het gebruik van tags

Meer informatie over vertrektijden OV in Apple Maps

Herinneringen in Foto-app kunnen nu gedeeld worden

Binnenkort zal ook de vierde publieke beta van iOS 15 verschijnen.