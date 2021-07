Nieuw in iOS 15: grote verbeteringen in de Weer-app

Een van de belangrijkste verbeteringen in iOS 15 is een volledig vernieuwde Weer-app. Dit is ongetwijfeld een app die de meeste iPhone-gebruikers regelmatig openen. Er is niet alleen een nieuwe interface, maar ook meer weersinformatie. Dat maakt externe weer-apps overbodig.

Er is niet alleen een nieuw opgemaakt overzicht met het weer van de komende tien dagen, maar ook verschillende nieuwe secties met kaarten die neerslag, luchtkwaliteit een temperatuur visueel tonen. Het is zelfs mogelijk om een pushbericht te krijgen wanneer het begint of stopt met regenen.

Visuele upgrade en nieuwe kaarten

Het startscherm van de app toont niet heel veel meer data, maar deze is wel beter vormgegeven. Je ziet nu niet alleen de temperatuur, maar krijgt ook een visuele indicatie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de luchtdruk. Waar iOS 14 alleen een getal toont, toont iOS 15 ook visueel of dit gemiddeld of hoger of lager is.

De meest in het oog springende verbetering zijn de nieuwe kaarten. Deze tonen de temperatuur, neerslag en luchtkwaliteit. Niet alleen voor de plaats waar je nu bent, maar van praktisch de hele wereld. In Europa is er alleen geen luchtkwaliteit­data van België, Zwitserland en Portugal. De kaarten tonen naast de huidige locatie ook de plaatsen waar je in de Weer-app het weer al van volgt.

Klopt het weer helemaal niet? Dan kun je met iOS 15 straks ook feedback geven. Zo kun je aangeven dat het warmer of kouder is dan de Weer-app aangeeft. Ook andere klimaaromstandigheden zoals rook of een regenboog kunnen gemeld worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat Apple met die feedback doet. Verwacht in ieder geval geen pushbericht wanneer er een regenboog in je straat gemeld is.

Alerts bij neerslag

Over pushberichten gesproken. Apple zegt ook dat de nieuwe Weer-app een seintje gaat geven wanneer neerslag in de vorm van sneeuw of regen wordt verwacht op je huidige locatie. Hier bestaan nu veel externe apps voor, maar die zijn niet altijd even goed voor je privacy.

In het verleden bleken weer-apps namelijk nog wel eens stiekem data door te verkopen. Vooral omdat ze altijd toegang tot je locatie hebben, is dat voor dataverzameling interessant. Natuurlijk doet niet iedere externe weer-app dit, maar met die van Apple weet je zeker dat het goed zit.

iOS 15 in september beschikbaar

Het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone en iPad is in september voor iedereen beschikbaar. Momenteel is er een betaversie voor ontwikkelaars en nieuwsgierige consumenten die een vastloper hier en daar niet heel erg vinden, kunnen de publieke testversie proberen.