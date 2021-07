Publieke beta iOS 15 nu beschikbaar: is het slim om hem binnen te halen?

Apple heeft gisteravond de publieke beta van iOS 15, en de beta van iPadOS 15, officieel uitgerold. Gebruikers die onderdeel zijn van het Beta Software Programma kunnen het nieuwe besturingssysteem dus nu al uitproberen.

Om de testversie van het nieuwe besturingssysteem binnen te halen, moet je dus onderdeel zijn van het Beta Software Programma. Op de officiële website kun jij jezelf aanmelden en, indien je wordt toegelaten, de testversie alvast downloaden. Maar is het ook slim om dat te doen?

Publieke beta iOS 15: downloaden of nog even wachten?

Het is misschien flauw, maar het is natuurlijk helemaal aan jou of je de software alvast binnenhaalt of niet. Mensen die al ervaring hebben met testversies weten wat ze te wachten staat. Voor nieuwe gebruikers is het slim om jezelf goed in te lezen over de risico’s die zo’n publieke beta met zich meebrengt.

iOS 15 is vanaf vandaag al te gebruiken, maar hou er rekening mee dat het om een testversie gaat. Het is namelijk zo goed als zeker dat er fouten en onzekerheden in de software zit. Het kan dus zijn dat bepaalde applicaties niet zo lekker werken of dat het apparaat waarop je iOS 15 test problemen krijgt.

Zorg er dus voor dat je altijd een back-up maakt voordat je de software installeert. In de meest ideale situatie pak je er een ouder toestel bij, die je als testapparaat kunt gebruiken. Heb je geen zin om een back-up te maken, dan is het misschien slim om gewoon te wachten tot de herfst.

watchOS 8 en tvOS 15

Apple heeft niet alleen de eerste publieke beta voor iOS 15 en iPadOS 15 naar buiten gebracht. Ook watchOS 8 en tvOS 15 zijn vanaf vandaag te proberen. Je haalt de besturingssystemen op dezelfde wijze binnen als de eerder genoemde systemen voor iPhone en iPad.

Je kunt dus bijna alle nieuwe software, die Apple tijdens WWDC21 liet zien, alvast proberen. Alleen de testversie voor macOS 12 Monterey laat nog even op zich wachten. Op de website van Apple is te zien dat deze binnenkort zal verschijnen.