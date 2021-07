Nieuw in iOS 15: meer tools voor bewerken PDF-documenten

Langzaam maar zeker vindt steeds meer functionaliteit die Mac-gebruikers al jaren gebruiken zijn weg naar iOS en iPadOS. In iOS 15 en iPadOS 15 krijgt de Bestanden-app een functie die al jaren in Finder zit: tools voor het bewerken van PDF-documenten.

De nieuwe PDF-tools zijn zo onopvallend dat Apple er met geen woord over rept in zijn eigen voorproefje van iOS 15 en iPadOS 15. Toch is het erg handig om zonder externe apps eenvoudige bewerkingen aan PDF-documenten te kunnen doen. Een kort overzicht van de nieuwe tools.

PDF-bestanden bewerken met iOS 15 / iPadOS 15

Aanvankelijk zitten de nieuwe mogelijkheden goed verborgen. Je kunt de nieuwe tools vinden door een PDF-bestanden in de Bestanden-app te openen en links op de thumbnail van een pagina te tikken. Hier zie je een overflow-menu (···) waar een aantal nieuwe opties onder verborgen zitten.

Zo kun je een pagina uit een PDF verwijderen, roteren, herschikken of een afbeelding of andere pagina uit een bestand invoegen. Het is ook mogelijk om meteen een scan te maken met de camera en deze meteen aan een bestaande PDF toe te voegen. Als je besluit een lege pagina in te voegen, komen de tekengereedschappen voor het maken van een snelle tekening meteen in beeld. Dus de fineliner, marker, kleurpotlood, liniaal kleurkiezer etc.

Ook onder het deel-menu zit een nieuwe functie. Je kunt in iOS 15 en iPadOS 15 een PDF-bestand vergrendelen met een wachtwoord. Nog zoiets onmisbaar dat voorheen aan de Finder op macOS voorbehouden was.

Niet meer dan de basisfuncties

Apple integreert zo de kernfuncties die onmisbaar zijn voor een productieve verwerking van PDF-documenten. Het is een prima toevoeging aan de Bestanden-app en maakt een externe app voor basisbewerkingen overbodig. Wie meer wil dan de basics, ontkomt echter nog steeds niet aan een externe app. Wij kunnen PDFpen 6 aanbevelen.