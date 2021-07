Nieuw in iOS 15: hoe de Focus-functie onnodige afleiding gaat voorkomen

Het duurt niet lang meer voordat iOS 15 uitgerold wordt. Zodra dat het geval is, kun je aan de slag met de nodige verbeteringen. Zo gaat Safari er anders uitzien en worden ook de meldingen aangepakt. Daarnaast worden er met iOS 15 ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Eentje daarvan is de Focus-functie. Een nieuwe manier om afleiding te voorkomen.

Je telefoon valt je de hele dag door lastig. Soms met nuttige zaken, maar toch vaak ook met dingen waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Zeker niet wanneer je aan het werk bent of achter het stuur zit. De enige oplossing voor dit probleem is je meldingen uitzetten door middel van de Niet Storen-functie. Dat werkt uitstekend, maar wat als je bepaalde meldingen wel wil blijven ontvangen?

Meer Focus in iOS 15

Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Gelukkig gaat daar met de Focus-functie verandering in komen. Je kunt dit het beste zien als een verzameling filters die je kunt aanpassen op basis van wat je aan het doen bent. Ben je bijvoorbeeld aan het werk? Dan kun je instellen dat je alleen meldingen ontvangt van bijvoorbeeld Slack, Team en mail, maar niet van WhatsApp of andere apps.

Wanneer je iOS 15 op je iPhone zet, krijg je standaard de beschikking over een aantal vooraf ingestelde Focus-varianten. Deze zijn:

Werk

Autorijden

Slaap

Ontspannen

Persoonlijk

Niet storen

Vervolgens kun je per variant zelf invullen wat je voorkeuren zijn. Dat gaat een stuk verder dan alleen kiezen welke apps door de filter komen. Zo kun je uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld tijdgevoelige meldingen of bepaalde personen. Dat laatste kan handig zijn als je niet gestoord wil worden, maar wel beschikbaar wil zijn voor familie.

Pas je meldingen en beginscherm aan

Naast de in iOS 15 vooraf ingestelde Focus-varianten kun je ze ook zelf maken. Misschien wil je een profiel instellen voor als je een film aan het kijken bent of voor als je in de sportschool staat. Het mooie hierbij is dat Apple slimme algoritmes gebruikt om je te helpen. Zo kan hij op basis van een tijdstip of locatie je een suggestie geven voor de Focus-modus die je op dat moment nodig hebt.

De Focus-functie in iOS 15 gaat daarnaast verder dan alleen meldingen. Je kunt zelfs een apart Beginscherm instellen. Zo kun je als je aan het werk bent afleidende apps zoals Instagram en YouTube van je scherm halen. Zo voorkom je dat je in de verleiding komt om in je sociale media feed te duiken of een video te bekijken.

Zo gebruik je Focus in iOS 15

Het instellen en beheren van de Focus-functie doe je vanuit het Bedieningspaneel op je iPhone. Hier vind je nu de optie Focus. Wanneer je hierop tikt kun je wisselen tussen de vooraf ingestelde en je eigen Focus-varianten. Focus is in iOS 15 ook terug te vinden in de instellingen van je iPhone. Hier kun je onder andere instellen dat een bepaalde Focus-variant automatisch wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip of als je op je werk aankomt.

Focus is niet alleen beschikbaar op je iPhone, maar ook op de iPad, Apple Watch en Mac. Je kunt deze apparaten met elkaar synchroniseren zodat je gekozen Focus-modus wordt doorgetrokken op alle apparaten die je gebruikt. Op deze manier gaat Apple ervoor zorgen dat je aanzienlijk minder vaak wordt afgeleid door onnodige meldingen.

Meer verbeteringen in iOS 15

Benieuwd welke nieuwe functies je nog meer te wachten staan? Lees dan ook onderstaande artikelen.