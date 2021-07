Alle verbeteringen en wijzigingen die de derde iOS 15 beta met zich meebrengt

Terwijl iPhone-gebruikers nog even geduld moeten hebben voor ze met iOS 15 aan de slag kunnen gaan, ontvingen ontwikkelaars gisteravond de derde ontwikkelaarsbeta. In deze beta zijn een aantal problemen aangepakt en worden bestaande en nieuwe features bijgewerkt.

Om je een goed beeld te geven van welke functionaliteiten de derde iOS 15 beta met zich meebrengt, zet ik ze in dit artikel voor je op een rij.

iOS 15: Focus makkelijker gemaakt

Met de Focus functionaliteit wordt de manier waarop we onze iPhone gebruiken flink veranderd. Het is op deze manier mogelijk om je thuisscherm en je meldingen aan te passen op het moment van de dag. Ben je aan het werk, dan ontvang je alleen meldingen van zakelijke contacten en staan alleen zakelijke apps op het thuisscherm. Ben je even vrij, dan kunnen deze zakelijke dingen je niet storen.

Het is erg prettig, maar hier en daar is er nog wel wat verbetering nodig. Zo heeft Apple met de derde iOS 15 beta de boel iets makkelijker gemaakt. Waar je voorheen alle contacten handmatig van de niet bellen-lijst af moest halen, kan je alle contacten nu met één druk op de knop groen licht geven.

Er zijn verder meer suggesties te vinden op de iPhone over Focus en de uitleg in de instellingen is een stuk helderder geworden. Op die manier weten gebruikers die zich minder ingelezen hebben over de functionaliteit wat ze er precies mee gaan bereiken.

Safari in een nieuw jasje

iOS 15 zorgt er ook voor dat Safari in een nieuw jasje gestoken wordt. De browser ziet er strakker uit en maakt het makkelijker om te wisselen tussen tabbladen. Het is daarnaast ook mogelijk om gebruik te maken van tabgroepen. Safari wordt overigens niet alleen voor de iPhone aangepakt, maar iOS 15 zorgt op zijn beurt wel voor de nodige problemen.

De derde beta van het systeem lost een aantal van deze problemen op. Apple zorgt er bijvoorbeeld voor dat het makkelijker wordt om een pagina te herladen. Waar deze optie eerder verborgen was, is het nu mogelijk om de universele zoekbalk ingedrukt te houden. Mensen die Safari in landscape modus gebruiken krijgen de knop standaard te zien. De zoekbalk zelf blijft nu beneden staan, waar deze in de voorgaande versies nog omhoog schoot.

De zoekopdrachten in Google, Wikipedia en de zoekbalk van Safari zien er overigens nu ook gestroomlijnder uit. De stijl komt in de derde iOS 15 beta overeen met de overige vormgeving.

iOS 15: Music, Maps en meer

iOS 15 brengt meer verbeteringen dan alleen degene die je hierboven ziet. Ik heb Focus en Safari apart uitgelicht, omdat hier meerdere zaken zijn doorgevoerd. De volgende wijzigingen zijn iets minder groot:

Apple Maps biedt meer mogelijkheden op gebied van gesproken navigatie

De Apple Music widget is voorzien van een nieuw ontwerp

Achtergrondgeluiden zijn een optie in de Opdrachten-app

Icoontje vervang tekst bij het invoeren van tekst vanuit de camera-app

De App Store licht nieuwe functionaliteiten beter uit

Wanneer je een iPhone terugzet naar fabrieksinstellingen, krijg je tips voor het instellen van je nieuwe iPhone

Benieuwd wat iOS 15 je überhaupt te bieden heeft? Lees dan het artikel dat ik er eerder over schreef via de bovenstaande link.