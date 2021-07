iOS 14.7 uit: bugfixes Apple Music, uitbreidingen Weer-app en meer

Enkele weken voor de release van iOS 15 is iOS 14.7 uitgebracht. Het is waarschijnlijk de laatste, grote update voor de veertiende versie van de iPhone-software. Hierna krijgt iOS 14 naar verwachting alleen nog maar kleine updates die bugs fixen of beveiligings­gaten dichten.

Van iPadOS 14.7 is op moment van schrijven nog geen spoor. Gelukkig zitten in iOS 14.7 ook een aantal interessante verbeteringen, waaronder ondersteuning voor de MagSafe-batterij voor iPhone 12 die deze week wordt uitgebracht. Een overzicht.

Problemen Apple Music opgelost

Eerder schreven we al over aanhoudende problemen bij het afspelen van Dolby Atmos- en Lossless-audio in Apple Music. De Muziek-app onderbrak vaak muziek of liet na enkele seconden alleen maar ruis horen. De enige oplossing was Lossless-audio uitschakelen. Dat is nu volgens Apple voorbij, want het onderliggende probleem is in iOS 14.7 opgelost.

Luchtkwaliteit in Weer-app

Een verbetering die Apple niet voor iOS 15 heeft bewaard. In iOS 14.7 tonen de Weer- en Kaarten-app nu ook de lucht­kwaliteit in Nederland. Dat geldt ook voor Canada, Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Korea. iOS 15 brengt binnenkort overigens nog meer vernieuwingen in de Weer-app.

En verder in iOS 14.7

Ondersteuning voor MagSafe-batterijpakket voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Aan de Woning-app is de mogelijkheid toegevoegd om timers op de HomePod te beheren

In de Podcasts-bibliotheek kun je nu kiezen of je alle programma’s wilt zien of alleen gevolgde programma’s

Menuoptie ‘Deel afspeellijst’ ontbrak in Apple Music

De melding over batterservice die verdwenen kon zijn na opnieuw opstarten van sommige iPhone 11-modellen is hersteld

Op brailleleesregels kon ongeldige informatie worden weergegeven bij het schrijven van e-mailberichten

Je kunt de update zoals altijd installeren via het menu Instellingen → Algemeen → Software-update.