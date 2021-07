Probleem in iOS 14.7: iPhones met Touch ID houden Apple Watch op slot

Gisteravond zag iOS 14.7 het daglicht. Mensen met een iPhone konden direct aan de slag met het nieuwe systeem en daardoor ook hand leggen op de nieuwe toevoegingen en functionaliteiten. Al is het blijkbaar niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Na aardig wat meldingen van consumenten heeft Apple nu duidelijk gemaakt dat er een bug in het besturingssysteem zit. iOS 14.7 zorgt ervoor dat iPhones met Touch ID geen gebruik kunnen maken van een handige Apple Watch-feature.

iOS 14.7 sluit Apple Watch buiten

Op de Apple Support website wordt duidelijk wat er precies aan de hand is. Mensen die Ontgrendelen met iPhone aan hebben staan zijn in de mogelijkheid om hun Apple Watch via deze weg te ontgrendelen. Alleen zorgt iOS 14.7 er dus voor dat deze handige samenwerking tijdelijk stopgezet wordt. Volgens Apple geldt dat overigens alleen voor iPhone-modellen die voorzien zijn van Touch ID.

Apple raadt gebruikers aan om de Apple Watch gewoon “op de ouderwetse manier” te ontgrendelen. Makkelijker gezegd: je moet de toegangscode eenmalig intypen, zodat je de smartwatch kunt gebruiken. Het probleem wordt in een komende software-update aangepakt.

Wat krijgt je iPhone nog meer?

Het wachten op iOS 15 wordt kort onderbroken door iOS 14.7. Het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone zorgt gelukkig niet alleen voor problemen, maar komt ook met een hele hoop goede dingen. Zo wordt er middels deze week het probleem met Apple Music Lossless Audio aangepakt en is het mogelijk om de luchtkwaliteit te bekijken in de weer-app.

iOS 14.7 zorgt er overigens ook voor dat de MagSafe Battery Pack gebruikt kan worden. De nieuwe accessoires werd vorige week aangekondigd en zal vanaf eind deze week verscheept worden. Benieuwd naar alle mogelijkheden van de Batter Pack? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.