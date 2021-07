iOS 14.7.1 nu beschikbaar: lost Apple Watch-bug op

Verrassing! Apple heeft iOS 14.7.1 uitgebracht. Deze update, die minder dan een week na de vorige komt, lost een hardnekkige bug met Apple Watch-ontgrendeling op. Hoewel iOS 14.7 een lange aanloop met zes testversies had, zat er nog steeds een foutje in.

Die fout had te maken met de Apple Watch. Als Apple’s slimme horloge om je pols zit en ontgrendeld is, kan het ook je iPhone unlocken. Handig in situaties waar een mondmasker nog steeds verplicht is en straks ook in de winter met handschoenen en iPhone-modellen met Touch ID. Dat laatste was het probleem. Met iOS 14.7 kon een Apple Watch een iPhone met Touch ID niet automatisch ontgrendelen. In iOS 14.7.1 werkt het weer.

Volgens Apple is dit niet de enige bug die is opgelost. We lezen dat er ook belangrijke beveiligingsproblemen zijn gerepareerd, maar niet welke precies. Dat zal binnenkort op Apple’s software security-pagina te lezen zijn.

Het advies is dan ook, zelfs als je niet door de Apple Watch-bug getroffen bent, updaten via Instellingen → Algemeen → Software-update.