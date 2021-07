HomePod-software 14.7 uit: maakt beheren timers makkelijker

Naast iOS 14.7 heeft Apple ook HomePod-software 14.7 uitgebracht. De update voor de speaker van Apple, die nog altijd geen Nederlands verstaat, maakt het beheren van timers makkelijker. In tegenstelling tot de iPhone ondersteunt de slimme speaker meerdere timers tegelijk.

Ondersteuning voor meerdere timers zit sinds HomePod-software 12.0 in Apple’s speaker. Het beheren van die timers moest echter tot nu toe helemaal via Siri. Met HomePod-software 14.7 en iOS 14.7 kan het ook in de Woning-app. Zo pak je het aan.

HomePod timers beheren via Woning-app

In de Woning-app van iOS 14.7 kun je door lang op een HomePod te drukken en in het venster dat verschijnt naar onder te scrollen een overzicht met timers op Apple’s slimme speaker vinden. Naast timers bekijken, pauzeren en stoppen kun je ook een timer aanmaken via de iOS-app. Je kunt dan een naam en duur selecteren.

Uiteraard kun je nog steeds gewoon timers via Siri aanmaken en beheren, dit is een extra laag die voor sommige gebruikers handiger kan zijn. Let op dat zowel iOS 14.7 als HomePod-software 14.7 vereist zijn, anders verschijnt de optie niet.

Software updaten via Woning-app

Als het goed is, installeert de HomePod automatisch updates. Als dat niet zo is, of het duurt je te lang, volg je de volgende stappen:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad Tik linksboven op het Woning-icoontje Kies voor Woninginstellingen Scroll een beetje naar onder en tik op Software-update Nu zal naar updates gezocht worden