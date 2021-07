Google gaat vanaf nu je zoekgeschiedenis beter beschermen op iOS

Gebruik je de Google-app op je iPhone? Dan worden jouw gegevens nu beter beschermd. Het bedrijf komt met extra bescherming.

Als je bezig bent met je privacy online gebruik je waarschijnlijk DuckDuckGo in plaats van Google. Toch krijg je bij die zoekmachine vaak mindere resultaten dan dat je bij Google krijgt. Om die gebruiker toch tegemoet te komen, gaat de zoekmachine betere bescherming geven voor jouw privacy in de app.

Google komt met nieuwe functies in de app

In een blogpost kondigt Google een nieuwe functie aan die jouw historie moet beschermen. Het moet de toegang beperken tot My Activity in de app. Daarin vind je Web & App Activity waar de zoekgeschiedenis staat.

Het is natuurlijk niet handig dat iedereen daar toegang tot heeft. Om dat te voorkomen beschermt Google nu dat deel met een tweestaps-verificatie, tenminste als je de functie aanzet. Google zegt dat deze functie vooral goed is voor mensen die regelmatig hun smartphone delen met anderen.

Quick delete nu mogelijk

Dat is overigens niet de enige vernieuwing die Google toevoegt aan haar app. Een andere functie om de privacy te verbeteren is het zogenaamde quick delete. Hiermee kan de gebruiker snel de zoekgeschiedenis van de laatste 15 minuten verwijderen. Hiervoor komt een speciale knop in het account menu van de app.

Dat de nieuwe functies er komen werd hoog tijd, aangezien Google de app al maanden niet had geüpdatet. Dat deed het mogelijk omdat het sinds een tijd verplicht een de privacyverklaring in de App Store melden. Door te zien welke informatie de apps van het bedrijf verzamelen was het niet de beste reclame voor het bedrijf. Google moest uiteindelijk wel. Niet alleen omdat het niet veel langer updates kan laten wachten, maar ook omdat het aankondigde een soortgelijke functie toe te passen in de Play Store.