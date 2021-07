Safari vs. Chrome: deze iOS 15 verandering durfde Google niet uit te rollen

Met de komst van iOS 15 gaat er behoorlijk wat veranderen voor iPhone-gebruikers, zo ook binnen Safari. In de loop der jaren is de welbekende browser enorm gegroeid, maar nu komt misschien wel één van de grootste verandering sinds tijden. Google probeerde deze aanpassing ook al eens uit, maar dat werd geen succes.

De verandering waar we het over hebben, is het verplaatsen van de adresbalk. Sinds het ontstaan van het internet staat deze al bovenin je scherm. Apple breekt in iOS 15 met die regel. In de nieuwste versie van Safari zal deze balk zich juist aan de onderkant van het scherm bevinden.

het nieuwe Safari in iOS 15

Volgens Apple maximaliseer je zo je schermruimte. De adresbalk zit in iOS 15 minder in de weg en het wordt makkelijk om je iPhone met één hand te bedienen. Als je iets wil intypen in de adresbalk, van tabblad wil wisselen of naar de instellingen wil, moet je nu nog helemaal met je duim omhoog. Met de smartphone-formaten van tegenwoordig is dat best een uitdaging. Safari in iOS 15 doet daar wat aan. Volgens Apple hebben ze met deze aanpassing de manier waarop we browsen opnieuw uitgevonden.

Het klinkt heel logisch en onze eerste ervaringen zijn best positief. Toch kan het wel eens een tegenvaller gaan worden. Apple is namelijk niet de eerste die dit probeert. Ook Google haalde in 2016 de adresbalk en alle andere opties naar beneden. Ze noemden het Chrome Home en dit werd intern de meest ambitieuze redesign van Chrome ooit genoemd.

Verplaatsen adresbalk geen succes

Hierbij zag je onderin het scherm de adresbalk. Deze kon je aantikken om naar een andere site te surfen, of omhoog swipen om andere opties te gebruiken. Hier vond je ook je bladwijzers, zoekgeschiedenis en er werden zelfs relevante artikelen getoond via Google Discover. Het doel was om alle opties te behouden, maar dan wel op een manier dat je ze ook met één hand kan bedienen.

Volgens voormalig Google medewerker Chris Lee was er intern veel vertrouwen en kreeg het project hoge prioriteit. Dit leidde uiteindelijk tot een beta die de wereld in ging. Daar bleek echter dat niet iedereen zo enthousiast was als Google zelf. Hoewel de wat meer hardcore tech-liefhebbers fan waren, moesten veel mainstream gebruikers er weinig van hebben. Voor hen werkte het nieuwe design desoriënterend.

Gaat Apple het wel lukken?

Omdat een groot deel van de Chrome-gebruikers in de mainstream groep vallen, besloot Google om de veranderingen niet door te zetten. Het Chrome Home experiment werd nog wel doorgezet, maar zonder succes. In 2018 ging de stekker er definitief uit, en dus zit de adresbalk nog steeds bovenin het scherm.

Nu zijn we een paar jaar verder en durft Apple het wél aan om de stap te zetten. Vanaf iOS 15 verhuist de adresbalk naar de onderkant van het scherm. Nu is het afwachten hoe daar door de mainstream-gebruikers op gereageerd gaat worden. Misschien is de wereld er nu wel klaar voor of doet Apple het simpelweg op een betere manier dan Google. We gaan het zien.

Wat vinden jullie van Safari in iOS 15, en dan vooral het verplaatsen van de adresbalk? Laat het weten in de reacties.